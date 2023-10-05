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Кубань поможет Херсонской области подготовиться к отопительному сезону
Кубань поможет Херсонской области подготовиться к отопительному сезону - РИА Новости, 06.10.2023
Кубань поможет Херсонской области подготовиться к отопительному сезону
Аварийная бригада из Краснодарского края направлена в Новотроицкий район Херсонской области для подготовительных работ перед началом отопительного сезона,... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-05T23:37
2023-10-05T23:37
2023-10-06T00:00
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КРАСНОДАР, 5 окт - РИА Новости. Аварийная бригада из Краснодарского края направлена в Новотроицкий район Херсонской области для подготовительных работ перед началом отопительного сезона, рассказал журналистам врио министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона Вячеслав Шапошник. "Бригада состоит из семи человек - трех слесарей-ремонтников, газоэлектросварщика, электрослесаря, водителя и мастера. Они будут выполнять необходимые работы на территории Новотроицкого района Херсонской области", – передает пресс-служба краевой администрации слова Шапошника. Отмечается, что бригада сформирована при поддержке профильного министерства края. Ее укомплектовали оборудованием и техникой, в том числе передвижной электростанцией, генератором, водяной электропомпой, комплектами слесарного оборудования, компрессорами, сварочным оборудованием и электроинструментами. Кроме того, в область доставят оборудование для химической промывки котлового и теплообменного оборудования, восстановления асфальтобетонного покрытия дороги. По данным властей, в Херсонскую область также скоро направят два автомобиля для перевозки питьевой и технической воды.
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общество, херсонская область , краснодарский край
Общество, Херсонская область , Краснодарский край, Краснодарский край
Кубань поможет Херсонской области подготовиться к отопительному сезону
Кубань поможет Херсонской области подготовиться к отопительному сезону
КРАСНОДАР, 5 окт - РИА Новости.
Аварийная бригада из Краснодарского края направлена в Новотроицкий район Херсонской области для подготовительных работ перед началом отопительного сезона, рассказал
журналистам врио министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона Вячеслав Шапошник.
"Бригада состоит из семи человек - трех слесарей-ремонтников, газоэлектросварщика, электрослесаря, водителя и мастера. Они будут выполнять необходимые работы на территории Новотроицкого района Херсонской области", – передает пресс-служба краевой администрации слова Шапошника.
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Отмечается, что бригада сформирована при поддержке профильного министерства края. Ее укомплектовали оборудованием и техникой, в том числе передвижной электростанцией, генератором, водяной электропомпой, комплектами слесарного оборудования, компрессорами, сварочным оборудованием и электроинструментами. Кроме того, в область доставят оборудование для химической промывки котлового и теплообменного оборудования, восстановления асфальтобетонного покрытия дороги.
По данным властей, в Херсонскую область также скоро направят два автомобиля для перевозки питьевой и технической воды.
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