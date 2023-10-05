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Путин заявил о стойкости сербского народа
Путин заявил о стойкости сербского народа - РИА Новости, 05.10.2023
Путин заявил о стойкости сербского народа
Президент России Владимир Путин, говоря о политике Запада по отношению к Сербии, заявил, что "уничтожить" этот народ можно, "но додавить нельзя". РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T19:12
2023-10-05T19:12
2023-10-05T19:36
владимир путин
сербия
в мире
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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о политике Запада по отношению к Сербии, заявил, что "уничтожить" этот народ можно, "но додавить нельзя"."Я, знаете, многократно слышал: "Надо додавить, это слабое звено". Вот такая философия. Почему именно сербов надо додавить? Я, честно говоря, не знаю. Даже, более того, когда какие-то откровенные разговоры были, у меня еще были нормальные отношения с некоторыми лидерами, когда мне говорили: "Надо додавить", я говорил: "А зачем?" Ответа нет. Вот просто так, философия такая сложилась, парадигма, надо решать вот так - додавить", - рассказал Путин, выступая на Валдайском форуме."Но сербы не тот народ, история не та, культура не та. Вы знаете, скажу, может быть, такую тяжелую вещь: уничтожить - можно, додавить и подчинить сербов - нельзя. Тоже не понимают этого. Но надеюсь, что рано или поздно придет и понимание этой составляющей и в европейской политике, и вообще в целом в мировой - придет понимание того, что все-таки более конструктивно договариваться, а не пытаться додавить", - отметил Путин.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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владимир путин, сербия, в мире
Владимир Путин, Сербия, В мире
Путин заявил о стойкости сербского народа
Путин заявил, что сербский народ невозможно додавить и подчинить
СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о политике Запада по отношению к Сербии, заявил, что "уничтожить" этот народ можно, "но додавить нельзя".
"Я, знаете, многократно слышал: "Надо додавить, это слабое звено". Вот такая философия. Почему именно сербов надо додавить? Я, честно говоря, не знаю. Даже, более того, когда какие-то откровенные разговоры были, у меня еще были нормальные отношения с некоторыми лидерами, когда мне говорили: "Надо додавить", я говорил: "А зачем?" Ответа нет. Вот просто так, философия такая сложилась, парадигма, надо решать вот так - додавить", - рассказал Путин, выступая на Валдайском форуме.
"Но сербы не тот народ, история не та, культура не та. Вы знаете, скажу, может быть, такую тяжелую вещь: уничтожить - можно, додавить и подчинить сербов - нельзя. Тоже не понимают этого. Но надеюсь, что рано или поздно придет и понимание этой составляющей и в европейской политике, и вообще в целом в мировой - придет понимание того, что все-таки более конструктивно договариваться, а не пытаться додавить", - отметил Путин.
В Кремле заявили о предвзятом отношении к сербам в мире