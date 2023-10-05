Рейтинг@Mail.ru
С АЭС "Фукусима-1" начали сброс второй партии воды в океан - РИА Новости, 05.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:58 05.10.2023 (обновлено: 05:10 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/sbros-1900579503.html
С АЭС "Фукусима-1" начали сброс второй партии воды в океан
С АЭС "Фукусима-1" начали сброс второй партии воды в океан - РИА Новости, 05.10.2023
С АЭС "Фукусима-1" начали сброс второй партии воды в океан
Компания ТЕРСО начала сброс второй партии воды с АЭС "Фукусима-1" в океан, сообщает агентство Киодо. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T04:58
2023-10-05T05:10
в мире
фукусима-1
терсо
япония
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1749959917_0:156:3072:1884_1920x0_80_0_0_5731296d29b491dcd6d5a1aab6954eed.jpg
ТОКИО, 5 окт — РИА Новости. Компания ТЕРСО начала сброс второй партии воды с АЭС "Фукусима-1" в океан, сообщает агентство Киодо.Первый сброс воды, оставшейся после охлаждения поврежденных реакторов и прошедшей очистку от большинства радионуклидов в системе ALPS, начался 24 августа и продолжался до 11 сентября. Пробы воды, взятой после этого в трех километрах от станции, показал содержание трития на уроне десяти беккерелей на литр. Компания установила уровень, при котором сброс немедленно прекратится, в 700 беккерелей на литр. Подготовка к началу повторной процедуры началась два дня назад. Для этого воду со станции разбавили морской в соотношении 1:1200 и слили в накопительный бассейн. Замеры показали содержание трития на уровне 63-87 беккерелей на литр, что значительно меньше установленных государством норм в 60 тысяч беккерелей на литр и собственной нормы, установленной ТЕРСО для сброса воды, в 1500 беккерелей на литр. Сброс второй партии воды продлится, как и первый, на протяжении 17 дней. В океан попадет содержимое десяти цистерн — около 7800 тонн. Всего до конца этого финансового года, который завершится 31 марта 2024 года, планировалось четыре таких процедуры.
https://ria.ru/20230927/yaponiya-1898867946.html
https://ria.ru/20230923/fukusima-1898152852.html
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1749959917_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_ed2894829a1fd7361923f0e353d95b46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, фукусима-1, терсо, япония
В мире, Фукусима-1, ТЕРСО, Япония
С АЭС "Фукусима-1" начали сброс второй партии воды в океан

Компания ТЕРСО начала сброс второй партии воды с АЭС "Фукусима-1" в океан

© AP Photo / Hiro KomaeАЭС "Фукусима-1"
АЭС Фукусима-1 - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© AP Photo / Hiro Komae
АЭС "Фукусима-1". Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 5 окт — РИА Новости. Компания ТЕРСО начала сброс второй партии воды с АЭС "Фукусима-1" в океан, сообщает агентство Киодо.
Первый сброс воды, оставшейся после охлаждения поврежденных реакторов и прошедшей очистку от большинства радионуклидов в системе ALPS, начался 24 августа и продолжался до 11 сентября. Пробы воды, взятой после этого в трех километрах от станции, показал содержание трития на уроне десяти беккерелей на литр. Компания установила уровень, при котором сброс немедленно прекратится, в 700 беккерелей на литр.
Трубопровод, предназначенный для сброса воды в море с атомной электростанции Фукусима - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
В Японии заявили, что передают России данные по сбросу воды с "Фукусимы"
27 сентября, 08:27
Подготовка к началу повторной процедуры началась два дня назад. Для этого воду со станции разбавили морской в соотношении 1:1200 и слили в накопительный бассейн. Замеры показали содержание трития на уровне 63-87 беккерелей на литр, что значительно меньше установленных государством норм в 60 тысяч беккерелей на литр и собственной нормы, установленной ТЕРСО для сброса воды, в 1500 беккерелей на литр.
Сброс второй партии воды продлится, как и первый, на протяжении 17 дней. В океан попадет содержимое десяти цистерн — около 7800 тонн. Всего до конца этого финансового года, который завершится 31 марта 2024 года, планировалось четыре таких процедуры.
Журналисты недалеко от атомной электростанции Фукусима-1 после начала сброса воды в океан - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
Роспотребнадзор оценил опасность от сброса воды с АЭС "Фукусима"
23 сентября, 03:24
 
В миреФукусима-1ТЕРСОЯпония
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала