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"Сармат" встанет на боевое дежурство в ближайшее время, заявил Путин - РИА Новости, 05.10.2023
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18:10 05.10.2023 (обновлено: 18:38 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/sarmat-1900772145.html
"Сармат" встанет на боевое дежурство в ближайшее время, заявил Путин
"Сармат" встанет на боевое дежурство в ближайшее время, заявил Путин - РИА Новости, 05.10.2023
"Сармат" встанет на боевое дежурство в ближайшее время, заявил Путин
Россия фактически закончила работы над "Сарматом", но надо закончить бюрократические процедуры, сделаем это в ближайшее время, сообщил президент России Владимир РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T18:10
2023-10-05T18:38
россия
владимир путин
безопасность
сармат (ракета)
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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Россия фактически закончила работы над "Сарматом", но надо закончить бюрократические процедуры, сделаем это в ближайшее время, сообщил президент России Владимир Путин."Мы фактически закончили работу над "Сарматом", над сверхтяжелой ракетой. Вопрос в том, что нам нужно уже чисто административно-бюрократически закончить некоторые процедуры", - сказал Путин на Валдайском форуме.Он добавил, что "Сармат" встанет на боевое дежурство в ближайшее время. "(Нужно - ред.) перейти к их массовому производству и постановке на боевое дежурство. И мы сделаем это в ближайшее время", - сказал Путин."Как правило, специалисты говорят, новое оружие и нужно убедиться, что там специальный боезаряд будет работать без сбоев", - добавил Путин.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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россия, владимир путин, безопасность, сармат (ракета)
Россия, Владимир Путин, Безопасность, Сармат (ракета)
"Сармат" встанет на боевое дежурство в ближайшее время, заявил Путин

Путин: в работе над "Сарматом" остались только бюрократические процедуры

© Минобороны РФИспытания межконтинентальной ракеты "Сармат"
Испытания межконтинентальной ракеты Сармат
© Минобороны РФ
Испытания межконтинентальной ракеты "Сармат". Архивное фото
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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Россия фактически закончила работы над "Сарматом", но надо закончить бюрократические процедуры, сделаем это в ближайшее время, сообщил президент России Владимир Путин.
"Мы фактически закончили работу над "Сарматом", над сверхтяжелой ракетой. Вопрос в том, что нам нужно уже чисто административно-бюрократически закончить некоторые процедуры", - сказал Путин на Валдайском форуме.
Он добавил, что "Сармат" встанет на боевое дежурство в ближайшее время. "(Нужно - ред.) перейти к их массовому производству и постановке на боевое дежурство. И мы сделаем это в ближайшее время", - сказал Путин.
"Как правило, специалисты говорят, новое оружие и нужно убедиться, что там специальный боезаряд будет работать без сбоев", - добавил Путин.
Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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РоссияВладимир ПутинБезопасностьСармат (ракета)
 
 
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