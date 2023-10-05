https://ria.ru/20231005/sarmat-1900772145.html

"Сармат" встанет на боевое дежурство в ближайшее время, заявил Путин

"Сармат" встанет на боевое дежурство в ближайшее время, заявил Путин - РИА Новости, 05.10.2023

"Сармат" встанет на боевое дежурство в ближайшее время, заявил Путин

Россия фактически закончила работы над "Сарматом", но надо закончить бюрократические процедуры, сделаем это в ближайшее время, сообщил президент России Владимир РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T18:10

2023-10-05T18:10

2023-10-05T18:38

россия

владимир путин

безопасность

сармат (ракета)

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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Россия фактически закончила работы над "Сарматом", но надо закончить бюрократические процедуры, сделаем это в ближайшее время, сообщил президент России Владимир Путин."Мы фактически закончили работу над "Сарматом", над сверхтяжелой ракетой. Вопрос в том, что нам нужно уже чисто административно-бюрократически закончить некоторые процедуры", - сказал Путин на Валдайском форуме.Он добавил, что "Сармат" встанет на боевое дежурство в ближайшее время. "(Нужно - ред.) перейти к их массовому производству и постановке на боевое дежурство. И мы сделаем это в ближайшее время", - сказал Путин."Как правило, специалисты говорят, новое оружие и нужно убедиться, что там специальный боезаряд будет работать без сбоев", - добавил Путин.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230901/sarmat-1893689088.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир путин, безопасность, сармат (ракета)