https://ria.ru/20231005/sarmat-1900772145.html
"Сармат" встанет на боевое дежурство в ближайшее время, заявил Путин
"Сармат" встанет на боевое дежурство в ближайшее время, заявил Путин - РИА Новости, 05.10.2023
"Сармат" встанет на боевое дежурство в ближайшее время, заявил Путин
Россия фактически закончила работы над "Сарматом", но надо закончить бюрократические процедуры, сделаем это в ближайшее время, сообщил президент России Владимир РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T18:10
2023-10-05T18:10
2023-10-05T18:38
россия
владимир путин
безопасность
сармат (ракета)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152491/78/1524917873_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_5f0325be7e46f658d4dc815d056c4a0e.jpg
СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Россия фактически закончила работы над "Сарматом", но надо закончить бюрократические процедуры, сделаем это в ближайшее время, сообщил президент России Владимир Путин."Мы фактически закончили работу над "Сарматом", над сверхтяжелой ракетой. Вопрос в том, что нам нужно уже чисто административно-бюрократически закончить некоторые процедуры", - сказал Путин на Валдайском форуме.Он добавил, что "Сармат" встанет на боевое дежурство в ближайшее время. "(Нужно - ред.) перейти к их массовому производству и постановке на боевое дежурство. И мы сделаем это в ближайшее время", - сказал Путин."Как правило, специалисты говорят, новое оружие и нужно убедиться, что там специальный боезаряд будет работать без сбоев", - добавил Путин.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20230901/sarmat-1893689088.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152491/78/1524917873_135:0:1035:675_1920x0_80_0_0_506d76b355deb20b59a893c62a011388.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, безопасность, сармат (ракета)
Россия, Владимир Путин, Безопасность, Сармат (ракета)
"Сармат" встанет на боевое дежурство в ближайшее время, заявил Путин
Путин: в работе над "Сарматом" остались только бюрократические процедуры
СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Россия фактически закончила работы над "Сарматом", но надо закончить бюрократические процедуры, сделаем это в ближайшее время, сообщил президент России Владимир Путин.
"Мы фактически закончили работу над "Сарматом", над сверхтяжелой ракетой. Вопрос в том, что нам нужно уже чисто административно-бюрократически закончить некоторые процедуры", - сказал Путин на Валдайском форуме.
Он добавил, что "Сармат" встанет на боевое дежурство в ближайшее время. "(Нужно - ред.) перейти к их массовому производству и постановке на боевое дежурство. И мы сделаем это в ближайшее время", - сказал Путин.
"Как правило, специалисты говорят, новое оружие и нужно убедиться, что там специальный боезаряд будет работать без сбоев", - добавил Путин.
Эксперт прокомментировал постановку на боевое дежурство комплекса "Сармат"