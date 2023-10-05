https://ria.ru/20231005/sanktsii-1900755950.html

Россия преодолела все проблемы, возникшие из-за санкций, заявил Путин

Россия преодолела все проблемы, возникшие из-за санкций, заявил Путин - РИА Новости, 05.10.2023

Россия преодолела все проблемы, возникшие из-за санкций, заявил Путин

Россия преодолела все проблемы, возникшие после введения санкций, важно этот тренд сохранить и не упустить, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T17:32

2023-10-05T17:32

2023-10-05T17:51

россия

экономика

владимир путин

санкции в отношении россии

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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Россия преодолела все проблемы, возникшие после введения санкций, важно этот тренд сохранить и не упустить, заявил президент России Владимир Путин."В целом у нас стабильная, устойчивая ситуация, мы преодолели все проблемы, которые возникли после введения в отношении нас санкций, и начали следующий этап развития на новой базе, что чрезвычайно важно", - сказал Путин во время пленарного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай". Он добавил, что важно этот тренд сохранить, не упустить.В этом году заседание клуба "Валдай" проходит в Сочи со 2 по 5 октября. Путин традиционно встречается с участниками клуба с момента его основания, обычно глава государства выступает с обширной речью, а затем отвечает на вопросы экспертов.Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты Moscow Times, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile.С 2014 года клуб перешел от формата "рассказа миру о России" к практически ориентированной работе по формированию глобальной повестки дня, к квалифицированной и объективной оценке мировых политических и экономических проблем. Одной из основных своих целей клуб видит консолидацию мировой интеллектуальной элиты для выработки решений по преодолению кризисов мировой системы.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230617/ekonomika-1878859572.html

https://ria.ru/20230913/rakety-1896075580.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, экономика, владимир путин, санкции в отношении россии