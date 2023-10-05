https://ria.ru/20231005/sanktsii-1900755950.html
Россия преодолела все проблемы, возникшие из-за санкций, заявил Путин
Россия преодолела все проблемы, возникшие из-за санкций, заявил Путин - РИА Новости, 05.10.2023
Россия преодолела все проблемы, возникшие из-за санкций, заявил Путин
Россия преодолела все проблемы, возникшие после введения санкций, важно этот тренд сохранить и не упустить, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T17:32
2023-10-05T17:32
2023-10-05T17:51
россия
экономика
владимир путин
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900746416_0:0:3142:1767_1920x0_80_0_0_af778d2153cf22f28e33c4e912780425.jpg
СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Россия преодолела все проблемы, возникшие после введения санкций, важно этот тренд сохранить и не упустить, заявил президент России Владимир Путин."В целом у нас стабильная, устойчивая ситуация, мы преодолели все проблемы, которые возникли после введения в отношении нас санкций, и начали следующий этап развития на новой базе, что чрезвычайно важно", - сказал Путин во время пленарного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай". Он добавил, что важно этот тренд сохранить, не упустить.В этом году заседание клуба "Валдай" проходит в Сочи со 2 по 5 октября. Путин традиционно встречается с участниками клуба с момента его основания, обычно глава государства выступает с обширной речью, а затем отвечает на вопросы экспертов.Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты Moscow Times, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile.С 2014 года клуб перешел от формата "рассказа миру о России" к практически ориентированной работе по формированию глобальной повестки дня, к квалифицированной и объективной оценке мировых политических и экономических проблем. Одной из основных своих целей клуб видит консолидацию мировой интеллектуальной элиты для выработки решений по преодолению кризисов мировой системы.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20230617/ekonomika-1878859572.html
https://ria.ru/20230913/rakety-1896075580.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900746416_0:55:2657:2048_1920x0_80_0_0_44c4ddab0ab3998ec5cc6ad35ce79a82.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, владимир путин, санкции в отношении россии
Россия, Экономика, Владимир Путин, Санкции в отношении России
Россия преодолела все проблемы, возникшие из-за санкций, заявил Путин
Путин призвал сохранить тренд, по которому Россия преодолела все санкции
СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Россия преодолела все проблемы, возникшие после введения санкций, важно этот тренд сохранить и не упустить, заявил президент России Владимир Путин.
"В целом у нас стабильная, устойчивая ситуация, мы преодолели все проблемы, которые возникли после введения в отношении нас санкций, и начали следующий этап развития на новой базе, что чрезвычайно важно", - сказал Путин во время пленарного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай". Он добавил, что важно этот тренд сохранить, не упустить.
Россия успешно преодолела барьеры Запада, заявил египетский эксперт
В этом году заседание клуба "Валдай" проходит в Сочи со 2 по 5 октября. Путин традиционно встречается с участниками клуба с момента его основания, обычно глава государства выступает с обширной речью, а затем отвечает на вопросы экспертов.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты Moscow Times, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile.
С 2014 года клуб перешел от формата "рассказа миру о России" к практически ориентированной работе по формированию глобальной повестки дня, к квалифицированной и объективной оценке мировых политических и экономических проблем. Одной из основных своих целей клуб видит консолидацию мировой интеллектуальной элиты для выработки решений по преодолению кризисов мировой системы.
СМИ: Россия производит больше ракет, чем до февраля 2022 года