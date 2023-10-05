https://ria.ru/20231005/sanktsii-1900710133.html
Мишель заявил, что ЕС продолжает готовить санкции против российских алмазов
Мишель заявил, что ЕС продолжает готовить санкции против российских алмазов - РИА Новости, 05.10.2023
Мишель заявил, что ЕС продолжает готовить санкции против российских алмазов
Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС совместно со странами "большой семерки" продолжает подготовку санкций против алмазов России, меры должны заработать РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T15:35
2023-10-05T15:35
2023-10-05T15:43
россия
украина
владимир зеленский
шарль мишель
евросовет
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g7
испания
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БРЮССЕЛЬ, 5 окт – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС совместно со странами "большой семерки" продолжает подготовку санкций против алмазов России, меры должны заработать со следующего года. "Мы продолжим поддерживать Украину военной, политической и финансовой помощью… Мы продолжим оказывать давление на Россию. Сейчас мы совместно с G7 прилагаем усилия, чтобы ввести санкции против алмазов России, начиная со следующего года", - заявил он на открытии третьего саммита Европейского политсообщества в Испании, где присутствует Владимир Зеленский. Ранее СМИ сообщали, что страны G7, а за ними и ЕС намерены в ближайшее время объявить о введении санкций против российских алмазов и бриллиантов. Ожидается, что санкции могут заработать с 1 января 2024 года. При этом крупнейшие мировые представители алмазного рынка во время недавней приватной презентации в США планируемых мер механизм ограничений не одобрили.
https://ria.ru/20231004/sanktsii-1900543863.html
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россия, украина, владимир зеленский, шарль мишель, евросовет, евросоюз, g7, испания, санкции в отношении россии, экономика
Россия, Украина, Владимир Зеленский, Шарль Мишель, Евросовет, Евросоюз, G7, Испания, Санкции в отношении России, Экономика
Мишель заявил, что ЕС продолжает готовить санкции против российских алмазов
Мишель: ЕС продолжает готовить санкции против российских алмазов