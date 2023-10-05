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Путин заявил об уходе России с угасающего европейского рынка
Путин заявил об уходе России с угасающего европейского рынка - РИА Новости, 05.10.2023
Путин заявил об уходе России с угасающего европейского рынка
Россия в значительной степени уходит с угасающего европейского рынка на растущие рынки, в том числе Азии, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T18:40
2023-10-05T18:40
2023-10-05T19:00
россия
экономика
в мире
азия
международный дискуссионный клуб "валдай"
владимир путин
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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Россия в значительной степени уходит с угасающего европейского рынка на растущие рынки, в том числе Азии, заявил президент РФ Владимир Путин."Хочу обратить внимание на то, что мы в значительной степени уходим с угасающего европейского рынка и увеличиваем свое присутствие на растущих рынках в других регионах мира, в том числе и в Азии", - сказал глава государства в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, экономика, в мире, азия, международный дискуссионный клуб "валдай", владимир путин
Россия, Экономика, В мире, Азия, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Владимир Путин
Путин заявил об уходе России с угасающего европейского рынка
Путин заявил об уходе РФ с угасающего рынка Европы на растущие, включая Азию