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Путин заявил об уходе России с угасающего европейского рынка - РИА Новости, 05.10.2023
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18:40 05.10.2023 (обновлено: 19:00 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/rynki-1900780449.html
Путин заявил об уходе России с угасающего европейского рынка
Путин заявил об уходе России с угасающего европейского рынка - РИА Новости, 05.10.2023
Путин заявил об уходе России с угасающего европейского рынка
Россия в значительной степени уходит с угасающего европейского рынка на растущие рынки, в том числе Азии, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T18:40
2023-10-05T19:00
россия
экономика
в мире
азия
международный дискуссионный клуб "валдай"
владимир путин
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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Россия в значительной степени уходит с угасающего европейского рынка на растущие рынки, в том числе Азии, заявил президент РФ Владимир Путин."Хочу обратить внимание на то, что мы в значительной степени уходим с угасающего европейского рынка и увеличиваем свое присутствие на растущих рынках в других регионах мира, в том числе и в Азии", - сказал глава государства в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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россия, экономика, в мире, азия, международный дискуссионный клуб "валдай", владимир путин
Россия, Экономика, В мире, Азия, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Владимир Путин
Путин заявил об уходе России с угасающего европейского рынка

Путин заявил об уходе РФ с угасающего рынка Европы на растущие, включая Азию

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВладимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Читать ria.ru в
СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Россия в значительной степени уходит с угасающего европейского рынка на растущие рынки, в том числе Азии, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Хочу обратить внимание на то, что мы в значительной степени уходим с угасающего европейского рынка и увеличиваем свое присутствие на растущих рынках в других регионах мира, в том числе и в Азии", - сказал глава государства в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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