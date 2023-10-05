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Путин заявил об уходе России с угасающего европейского рынка

Путин заявил об уходе России с угасающего европейского рынка - РИА Новости, 05.10.2023

Путин заявил об уходе России с угасающего европейского рынка

Россия в значительной степени уходит с угасающего европейского рынка на растущие рынки, в том числе Азии, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T18:40

2023-10-05T18:40

2023-10-05T19:00

россия

экономика

в мире

азия

международный дискуссионный клуб "валдай"

владимир путин

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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Россия в значительной степени уходит с угасающего европейского рынка на растущие рынки, в том числе Азии, заявил президент РФ Владимир Путин."Хочу обратить внимание на то, что мы в значительной степени уходим с угасающего европейского рынка и увеличиваем свое присутствие на растущих рынках в других регионах мира, в том числе и в Азии", - сказал глава государства в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230219/gaz-1852971087.html

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2023

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россия, экономика, в мире, азия, международный дискуссионный клуб "валдай", владимир путин