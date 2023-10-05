https://ria.ru/20231005/russia-1900804241.html

Путин заявил, что в России нет ЧВК

Путин заявил, что в России нет ЧВК - РИА Новости, 05.10.2023

Путин заявил, что в России нет ЧВК

В России нет частных военных компаний, так как нет соответствующего законодательства, ЧВК — это наименование, созданное журналистами, завил президент Владимир... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T20:15

2023-10-05T20:15

2023-10-05T20:36

россия

владимир путин

международный дискуссионный клуб "валдай"

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900746416_0:0:3142:1767_1920x0_80_0_0_af778d2153cf22f28e33c4e912780425.jpg

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. В России нет частных военных компаний, так как нет соответствующего законодательства, ЧВК — это наименование, созданное журналистами, завил президент Владимир Путин."Это было журналистское наименование "частная военная компания". В России нет частных военных компаний, потому что нет закона о частных военных компаниях. У нас же их не существует и не существовало. Тот опыт, который был, он и был таким корявым, потому что он не был основан на законе", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".По словам президента, участие бойцов группы "Вагнер" было вызвано необходимостью "на поле боя". Глава государства подтвердил, что не стал возражать против предложения Минобороны по участию бойцов "Вагнера" в боевых действиях, потому что "люди действовали добровольно"."У нас нет пока единого мнения в России по поводу того, нужны нам такие формирования (частные военные компании)", - сказал Путин.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20231001/vagner-1899652124.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", безопасность