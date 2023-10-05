https://ria.ru/20231005/russia-1900804241.html
Путин заявил, что в России нет ЧВК
Путин заявил, что в России нет ЧВК - РИА Новости, 05.10.2023
Путин заявил, что в России нет ЧВК
В России нет частных военных компаний, так как нет соответствующего законодательства, ЧВК — это наименование, созданное журналистами, завил президент Владимир... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T20:15
2023-10-05T20:15
2023-10-05T20:36
россия
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
безопасность
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. В России нет частных военных компаний, так как нет соответствующего законодательства, ЧВК — это наименование, созданное журналистами, завил президент Владимир Путин."Это было журналистское наименование "частная военная компания". В России нет частных военных компаний, потому что нет закона о частных военных компаниях. У нас же их не существует и не существовало. Тот опыт, который был, он и был таким корявым, потому что он не был основан на законе", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".По словам президента, участие бойцов группы "Вагнер" было вызвано необходимостью "на поле боя". Глава государства подтвердил, что не стал возражать против предложения Минобороны по участию бойцов "Вагнера" в боевых действиях, потому что "люди действовали добровольно"."У нас нет пока единого мнения в России по поводу того, нужны нам такие формирования (частные военные компании)", - сказал Путин.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", безопасность
Россия, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Безопасность
Путин заявил, что в России нет ЧВК
Путин: в России нет ЧВК и соответствующих законов
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. В России нет частных военных компаний, так как нет соответствующего законодательства, ЧВК — это наименование, созданное журналистами, завил президент Владимир Путин.
"Это было журналистское наименование "частная военная компания". В России нет частных военных компаний, потому что нет закона о частных военных компаниях. У нас же их не существует и не существовало. Тот опыт, который был, он и был таким корявым, потому что он не был основан на законе", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
По словам президента, участие бойцов группы "Вагнер" было вызвано необходимостью "на поле боя". Глава государства подтвердил, что не стал возражать против предложения Минобороны по участию бойцов "Вагнера" в боевых действиях, потому что "люди действовали добровольно".
"У нас нет пока единого мнения в России по поводу того, нужны нам такие формирования (частные военные компании)", - сказал Путин.
Похороны откладываются: "Вагнер" жив, но поменял паспорт