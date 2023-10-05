https://ria.ru/20231005/ruppur-1900665701.html

Путин назвал системы физической защиты на АЭС "Руппур" безопасными

Путин назвал системы физической защиты на АЭС "Руппур" безопасными - РИА Новости, 05.10.2023

Путин назвал системы физической защиты на АЭС "Руппур" безопасными

Системы физической защиты на АЭС "Руппур" в Бангладеш являются безопасными, Россия будет помогать партнерам в обслуживании станции, сообщил президент России... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T13:11

2023-10-05T13:11

2023-10-05T13:11

россия

бангладеш

магатэ

владимир путин

аэс руппур

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Системы физической защиты на АЭС "Руппур" в Бангладеш являются безопасными, Россия будет помогать партнерам в обслуживании станции, сообщил президент России Владимир Путин. "Сооружение станции, подготовка её к эксплуатации осуществляются при чётком соблюдении правил и рекомендаций МАГАТЭ. Думаю, принимающий участие в нашей церемонии господин Гросси (гендиректор МАГАТЭ) может засвидетельствовать, что предусмотренная на "Руппуре" система физической защиты является надёжной и современной. Мы хотим поблагодарить МАГАТЭ за сопровождение этих работ", - сказал он на церемонии завоза ядерного топлива. Глава государства добавил, что Россия не просто строит станцию, но и будет оказывать партнёрам содействие на всём жизненном цикле атомного проекта, включая обязательства по долгосрочной поставке реакторного топлива, техническому обслуживанию АЭС, а также по обращению с отработавшим ядерным материалом.

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россия, бангладеш, магатэ, владимир путин, аэс руппур