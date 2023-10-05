https://ria.ru/20231005/rubl-1900798609.html

Путин оценил ситуацию с колебанием рубля

Путин оценил ситуацию с колебанием рубля - РИА Новости, 05.10.2023

Путин оценил ситуацию с колебанием рубля

Правительство России и ЦБ реагируют на колебания рубля, шаги правильные, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T19:54

2023-10-05T19:54

2023-10-05T20:12

центральный банк рф (цб рф)

экономика

россия

владимир путин

международный дискуссионный клуб "валдай"

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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Правительство России и ЦБ реагируют на колебания рубля, шаги правильные, заявил президент РФ Владимир Путин."У нас есть проблемы, мы их видим: невозврат выручки, ослабление валюты национальной, мы это видим. И Центральный банк, и правительство реагирует на это, я уверен, что шаги правильные и будут результаты хорошие", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20231005/ekonomika-1900795715.html

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"В плюс ушли" – Путин о достижениях российской экономики "В плюс ушли" – Путин о достижениях российской экономики 2023-10-05T19:54 true PT1M03S

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центральный банк рф (цб рф), экономика, россия, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай"