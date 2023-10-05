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Путин оценил ситуацию с колебанием рубля - РИА Новости, 05.10.2023
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19:54 05.10.2023 (обновлено: 20:12 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/rubl-1900798609.html
Путин оценил ситуацию с колебанием рубля
Путин оценил ситуацию с колебанием рубля - РИА Новости, 05.10.2023
Путин оценил ситуацию с колебанием рубля
Правительство России и ЦБ реагируют на колебания рубля, шаги правильные, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T19:54
2023-10-05T20:12
центральный банк рф (цб рф)
экономика
россия
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Правительство России и ЦБ реагируют на колебания рубля, шаги правильные, заявил президент РФ Владимир Путин."У нас есть проблемы, мы их видим: невозврат выручки, ослабление валюты национальной, мы это видим. И Центральный банк, и правительство реагирует на это, я уверен, что шаги правильные и будут результаты хорошие", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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"В плюс ушли" – Путин о достижениях российской экономики
"В плюс ушли" – Путин о достижениях российской экономики
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центральный банк рф (цб рф), экономика, россия, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай"
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика, Россия, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
Путин оценил ситуацию с колебанием рубля

Путин назвал шаги правительства и ЦБ по ситуации с колебанием рубля правильными

Читать ria.ru в
СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Правительство России и ЦБ реагируют на колебания рубля, шаги правильные, заявил президент РФ Владимир Путин.
"У нас есть проблемы, мы их видим: невозврат выручки, ослабление валюты национальной, мы это видим. И Центральный банк, и правительство реагирует на это, я уверен, что шаги правильные и будут результаты хорошие", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)ЭкономикаРоссияВладимир ПутинМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"
 
 
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