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ЦБ заявил о работе с дружественными странами над расчетами в цифровом рубле
ЦБ заявил о работе с дружественными странами над расчетами в цифровом рубле - РИА Новости, 05.10.2023
ЦБ заявил о работе с дружественными странами над расчетами в цифровом рубле
ЦБ РФ уже прорабатывает с регуляторами дружественных стран возможность расчетов в цифровом рубле, заявила директор департамента национальной платежной системы... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T16:10
2023-10-05T16:10
2023-10-05T16:17
экономика
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. ЦБ РФ уже прорабатывает с регуляторами дружественных стран возможность расчетов в цифровом рубле, заявила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина."Мы прорабатываем с точки зрения организационных, правовых и прочих вопросов возможность международного сотрудничества", - сказала Бакина, выступая на лекции для студентов МГУ на тему цифрового рубля."Мы уже ведем работу с регуляторами дружественных стран, которые проявляют интерес к тому, чтобы на следующих этапах обеспечить взаимодействие, интероперабельность цифровых платформ на двусторонней, на многосторонней основе", - добавила Бакина.
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экономика, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ заявил о работе с дружественными странами над расчетами в цифровом рубле
ЦБ прорабатывает с дружественными странами возможность расчетов в цифровом рубле
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. ЦБ РФ уже прорабатывает с регуляторами дружественных стран возможность расчетов в цифровом рубле, заявила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.
"Мы прорабатываем с точки зрения организационных, правовых и прочих вопросов возможность международного сотрудничества", - сказала Бакина, выступая на лекции для студентов МГУ на тему цифрового рубля.
"Мы уже ведем работу с регуляторами дружественных стран, которые проявляют интерес к тому, чтобы на следующих этапах обеспечить взаимодействие, интероперабельность цифровых платформ на двусторонней, на многосторонней основе", - добавила Бакина.