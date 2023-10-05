https://ria.ru/20231005/rubl-1900721668.html

ЦБ заявил о работе с дружественными странами над расчетами в цифровом рубле

ЦБ заявил о работе с дружественными странами над расчетами в цифровом рубле - РИА Новости, 05.10.2023

ЦБ заявил о работе с дружественными странами над расчетами в цифровом рубле

ЦБ РФ уже прорабатывает с регуляторами дружественных стран возможность расчетов в цифровом рубле, заявила директор департамента национальной платежной системы... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T16:10

2023-10-05T16:10

2023-10-05T16:17

экономика

центральный банк рф (цб рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775491189_0:329:2048:1481_1920x0_80_0_0_3a0ceaaba1a6aad7cdaa92da3a950fe4.jpg

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. ЦБ РФ уже прорабатывает с регуляторами дружественных стран возможность расчетов в цифровом рубле, заявила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина."Мы прорабатываем с точки зрения организационных, правовых и прочих вопросов возможность международного сотрудничества", - сказала Бакина, выступая на лекции для студентов МГУ на тему цифрового рубля."Мы уже ведем работу с регуляторами дружественных стран, которые проявляют интерес к тому, чтобы на следующих этапах обеспечить взаимодействие, интероперабельность цифровых платформ на двусторонней, на многосторонней основе", - добавила Бакина.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, центральный банк рф (цб рф)