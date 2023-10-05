https://ria.ru/20231005/rossiyane-1900735731.html
Мишустин призвал повышать качество жизни россиян за пределами агломераций
Мишустин призвал повышать качество жизни россиян за пределами агломераций - РИА Новости, 05.10.2023
Мишустин призвал повышать качество жизни россиян за пределами агломераций
Необходимо повышать качество и условия жизни россиян, живущих за пределами городских агломераций, тогда специалисты сами будут стремиться в села, уверен... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T16:46
2023-10-05T16:46
2023-10-05T16:46
россия
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Необходимо повышать качество и условия жизни россиян, живущих за пределами городских агломераций, тогда специалисты сами будут стремиться в села, уверен премьер-министр России Михаил Мишустин. Выступая в четверг на пленарном заседании агропромышленной выставки "Золотая осень", премьер подчеркнул, что развитие сельских территорий - одно из ключевых направлений работы правительства. "Сейчас за пределами городских агломераций – (проживает - ред.) примерно четверть граждан России. И нам предстоит повысить качество и условия их жизни. Тогда, соответственно, и квалифицированные специалисты будут сами стремиться работать на селе", - сказал Мишустин. В этом контексте он обратил внимание на решение вопроса с жильем и напомнил, что запущены два инструмента. "Во-первых, ипотека по льготной ставке до 3% годовых, доступная нашим гражданам четвертый год. При всех сложностях в том числе с бюджетом. Ею воспользовались свыше 110 тысяч семей за это время. Еще одна мера – строительство жилья в найм – это позволяет работодателю привлекать новые кадры. Уже введены свыше 100 тысяч квадратных метров. И до конца года к ним добавятся еще более 54 тысяч", - добавил Мишустин.
https://ria.ru/20231005/vyzovy-1900733386.html
https://ria.ru/20231004/proekt-1900492070.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, общество
Россия, Михаил Мишустин, Общество
Мишустин призвал повышать качество жизни россиян за пределами агломераций
Мишустин: надо повышать качество жизни россиян, живущих за пределами агломераций
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Необходимо повышать качество и условия жизни россиян, живущих за пределами городских агломераций, тогда специалисты сами будут стремиться в села, уверен премьер-министр России Михаил Мишустин.
Выступая в четверг на пленарном заседании агропромышленной выставки "Золотая осень", премьер подчеркнул, что развитие сельских территорий - одно из ключевых направлений работы правительства.
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«
"Сейчас за пределами городских агломераций – (проживает - ред.) примерно четверть граждан России. И нам предстоит повысить качество и условия их жизни. Тогда, соответственно, и квалифицированные специалисты будут сами стремиться работать на селе", - сказал Мишустин.
В этом контексте он обратил внимание на решение вопроса с жильем и напомнил, что запущены два инструмента.
«
"Во-первых, ипотека по льготной ставке до 3% годовых, доступная нашим гражданам четвертый год. При всех сложностях в том числе с бюджетом. Ею воспользовались свыше 110 тысяч семей за это время. Еще одна мера – строительство жилья в найм – это позволяет работодателю привлекать новые кадры. Уже введены свыше 100 тысяч квадратных метров. И до конца года к ним добавятся еще более 54 тысяч", - добавил Мишустин.
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