https://ria.ru/20231005/rossiyane-1900735731.html

Мишустин призвал повышать качество жизни россиян за пределами агломераций

Мишустин призвал повышать качество жизни россиян за пределами агломераций - РИА Новости, 05.10.2023

Мишустин призвал повышать качество жизни россиян за пределами агломераций

Необходимо повышать качество и условия жизни россиян, живущих за пределами городских агломераций, тогда специалисты сами будут стремиться в села, уверен... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T16:46

2023-10-05T16:46

2023-10-05T16:46

россия

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Необходимо повышать качество и условия жизни россиян, живущих за пределами городских агломераций, тогда специалисты сами будут стремиться в села, уверен премьер-министр России Михаил Мишустин. Выступая в четверг на пленарном заседании агропромышленной выставки "Золотая осень", премьер подчеркнул, что развитие сельских территорий - одно из ключевых направлений работы правительства. "Сейчас за пределами городских агломераций – (проживает - ред.) примерно четверть граждан России. И нам предстоит повысить качество и условия их жизни. Тогда, соответственно, и квалифицированные специалисты будут сами стремиться работать на селе", - сказал Мишустин. В этом контексте он обратил внимание на решение вопроса с жильем и напомнил, что запущены два инструмента. "Во-первых, ипотека по льготной ставке до 3% годовых, доступная нашим гражданам четвертый год. При всех сложностях в том числе с бюджетом. Ею воспользовались свыше 110 тысяч семей за это время. Еще одна мера – строительство жилья в найм – это позволяет работодателю привлекать новые кадры. Уже введены свыше 100 тысяч квадратных метров. И до конца года к ним добавятся еще более 54 тысяч", - добавил Мишустин.

https://ria.ru/20231005/vyzovy-1900733386.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, михаил мишустин, общество