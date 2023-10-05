https://ria.ru/20231005/rossiya-1900768756.html

Путин назвал шесть принципов, к которым стремится Россия

Путин назвал шесть принципов, к которым стремится Россия - РИА Новости, 05.10.2023

Путин назвал шесть принципов, к которым стремится Россия

Президент РФ Владимир Путин назвал шесть принципов, к которым стремится Россия и к соблюдению которых приглашает присоединиться всех друзей и коллег. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T18:01

2023-10-05T18:01

2023-10-05T18:04

политика

россия

владимир путин

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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал шесть принципов, к которым стремится Россия и к соблюдению которых приглашает присоединиться всех друзей и коллег. Глава государства в четверг выступает на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". "Надо отдавать себе отчет, к чему мы стремимся, к чему мы хотим прийти. И такое понимание в России есть. Первое - мы хотим жить в открытом, взаимосвязанном мире, в котором никто и никогда не будет пытаться возводить искусственные барьеры на пути общения людей, их творческой реализации и процветания. Должна быть безбарьерная среда", - сказал президент. Вторым принципом Путин назвал многообразие мира, которое должно не просто сохраняться, а быть фундаментом всеобщего развития. "Навязывание любой стране или народу, как им жить, как чувствовать себя, должно быть запрещено", - пояснил он. Третье, по словам президента, это максимальная представительность. "Никто не имеет права и не может управлять миром за других или от имени других. Мир будущего это мир коллективных решений", - пояснил он. Решения, по словам Путина, должны приниматься на том уровне, на котором они наиболее эффективны, и теми участниками, которые способны внести значительный вклад в урегулирование конкретной проблемы. "Не один решает за всех и не все даже решают обо всем, а те, кого непосредственно касается тот или иной вопрос, договариваются о том, что и как делать", - сказал президент. Четвертый принцип - всеобщая безопасность и прочный мир, построенные на интересах всех - от великих государств до малых стран. Путин отметил, что главное - освободить международные отношения от блокового подхода, от наследия колониальной эпохи и холодной войны. "Гармония в этой сфере достижима, надо просто отбросить гордыню, спесь и перестать смотреть на других как на партнеров второго сорта или как на изгоев или дикарей", - добавил он. "Пятое. Мы за справедливость для всех. Эпоха эксплуатации кого бы то ни было, я уже сказал об этом дважды, в прошлом. Страны и народы четко осознают свои интересы и возможности и готовы полагаться на себя, и это приумножает силы. Всем должен быть обеспечен доступ к благам современного развития", - сказал президент. Попытки ограничить доступ, по его словам, должны рассматриваться как акт агрессии. Шестой принцип, отметил президент, это равноправие. По его словам, больше никто не готов подчиняться, ставить свои интересы и нужды в зависимость от более богатых или сильных. "Это квинтэссенция всего исторического опыта человечества", - заключил глава государства. Президент заявил, что таковы принципы, которых Россия хочет придерживаться и к соблюдению которых приглашает присоединиться всех друзей и коллег.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20231005/zapad-1900744709.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, владимир путин