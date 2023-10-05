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Путин назвал шесть принципов, к которым стремится Россия - РИА Новости, 05.10.2023
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18:01 05.10.2023 (обновлено: 18:04 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/rossiya-1900768756.html
Путин назвал шесть принципов, к которым стремится Россия
Путин назвал шесть принципов, к которым стремится Россия - РИА Новости, 05.10.2023
Путин назвал шесть принципов, к которым стремится Россия
Президент РФ Владимир Путин назвал шесть принципов, к которым стремится Россия и к соблюдению которых приглашает присоединиться всех друзей и коллег. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T18:01
2023-10-05T18:04
политика
россия
владимир путин
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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал шесть принципов, к которым стремится Россия и к соблюдению которых приглашает присоединиться всех друзей и коллег. Глава государства в четверг выступает на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". "Надо отдавать себе отчет, к чему мы стремимся, к чему мы хотим прийти. И такое понимание в России есть. Первое - мы хотим жить в открытом, взаимосвязанном мире, в котором никто и никогда не будет пытаться возводить искусственные барьеры на пути общения людей, их творческой реализации и процветания. Должна быть безбарьерная среда", - сказал президент. Вторым принципом Путин назвал многообразие мира, которое должно не просто сохраняться, а быть фундаментом всеобщего развития. "Навязывание любой стране или народу, как им жить, как чувствовать себя, должно быть запрещено", - пояснил он. Третье, по словам президента, это максимальная представительность. "Никто не имеет права и не может управлять миром за других или от имени других. Мир будущего это мир коллективных решений", - пояснил он. Решения, по словам Путина, должны приниматься на том уровне, на котором они наиболее эффективны, и теми участниками, которые способны внести значительный вклад в урегулирование конкретной проблемы. "Не один решает за всех и не все даже решают обо всем, а те, кого непосредственно касается тот или иной вопрос, договариваются о том, что и как делать", - сказал президент. Четвертый принцип - всеобщая безопасность и прочный мир, построенные на интересах всех - от великих государств до малых стран. Путин отметил, что главное - освободить международные отношения от блокового подхода, от наследия колониальной эпохи и холодной войны. "Гармония в этой сфере достижима, надо просто отбросить гордыню, спесь и перестать смотреть на других как на партнеров второго сорта или как на изгоев или дикарей", - добавил он. "Пятое. Мы за справедливость для всех. Эпоха эксплуатации кого бы то ни было, я уже сказал об этом дважды, в прошлом. Страны и народы четко осознают свои интересы и возможности и готовы полагаться на себя, и это приумножает силы. Всем должен быть обеспечен доступ к благам современного развития", - сказал президент. Попытки ограничить доступ, по его словам, должны рассматриваться как акт агрессии. Шестой принцип, отметил президент, это равноправие. По его словам, больше никто не готов подчиняться, ставить свои интересы и нужды в зависимость от более богатых или сильных. "Это квинтэссенция всего исторического опыта человечества", - заключил глава государства. Президент заявил, что таковы принципы, которых Россия хочет придерживаться и к соблюдению которых приглашает присоединиться всех друзей и коллег.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20231005/zapad-1900744709.html
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политика, россия, владимир путин
Политика, Россия, Владимир Путин
Путин назвал шесть принципов, к которым стремится Россия

Путин на "Валдае" перечислил шесть принципов, к которым стремится Россия

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Читать ria.ru в
СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал шесть принципов, к которым стремится Россия и к соблюдению которых приглашает присоединиться всех друзей и коллег.
Глава государства в четверг выступает на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
«
"Надо отдавать себе отчет, к чему мы стремимся, к чему мы хотим прийти. И такое понимание в России есть. Первое - мы хотим жить в открытом, взаимосвязанном мире, в котором никто и никогда не будет пытаться возводить искусственные барьеры на пути общения людей, их творческой реализации и процветания. Должна быть безбарьерная среда", - сказал президент.
Вторым принципом Путин назвал многообразие мира, которое должно не просто сохраняться, а быть фундаментом всеобщего развития. "Навязывание любой стране или народу, как им жить, как чувствовать себя, должно быть запрещено", - пояснил он.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
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Третье, по словам президента, это максимальная представительность. "Никто не имеет права и не может управлять миром за других или от имени других. Мир будущего это мир коллективных решений", - пояснил он.
Решения, по словам Путина, должны приниматься на том уровне, на котором они наиболее эффективны, и теми участниками, которые способны внести значительный вклад в урегулирование конкретной проблемы. "Не один решает за всех и не все даже решают обо всем, а те, кого непосредственно касается тот или иной вопрос, договариваются о том, что и как делать", - сказал президент.
Четвертый принцип - всеобщая безопасность и прочный мир, построенные на интересах всех - от великих государств до малых стран. Путин отметил, что главное - освободить международные отношения от блокового подхода, от наследия колониальной эпохи и холодной войны. "Гармония в этой сфере достижима, надо просто отбросить гордыню, спесь и перестать смотреть на других как на партнеров второго сорта или как на изгоев или дикарей", - добавил он.
Президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
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«
"Пятое. Мы за справедливость для всех. Эпоха эксплуатации кого бы то ни было, я уже сказал об этом дважды, в прошлом. Страны и народы четко осознают свои интересы и возможности и готовы полагаться на себя, и это приумножает силы. Всем должен быть обеспечен доступ к благам современного развития", - сказал президент. Попытки ограничить доступ, по его словам, должны рассматриваться как акт агрессии.
Шестой принцип, отметил президент, это равноправие. По его словам, больше никто не готов подчиняться, ставить свои интересы и нужды в зависимость от более богатых или сильных. "Это квинтэссенция всего исторического опыта человечества", - заключил глава государства. Президент заявил, что таковы принципы, которых Россия хочет придерживаться и к соблюдению которых приглашает присоединиться всех друзей и коллег.
Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
 
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