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Путин: Россия всегда извлекала из истории уроки на будущее - РИА Новости, 05.10.2023
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17:13 05.10.2023 (обновлено: 17:25 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/rossiya-1900747644.html
Путин: Россия всегда извлекала из истории уроки на будущее
Путин: Россия всегда извлекала из истории уроки на будущее - РИА Новости, 05.10.2023
Путин: Россия всегда извлекала из истории уроки на будущее
Россия всегда извлекала из истории уроки на будущее, укрепляя свои национальное единство и целостность, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T17:13
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россия
общество
владимир путин
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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Россия всегда извлекала из истории уроки на будущее, укрепляя свои национальное единство и целостность, заявил президент России Владимир Путин."На протяжении веков нам выпадали тяжелейшие испытания, мы всегда преодолевали их, но всегда очень дорогой ценой, неизменно извлекали уроки на будущее, укрепляя наши национальные единство и целостность российского государства", - сказал Путин, выступая на Валдайском форуме.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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россия, общество, владимир путин
Россия, Общество, Владимир Путин
Путин: Россия всегда извлекала из истории уроки на будущее

Путин: Россия всегда извлекала из истории уроки, укрепляя единство и целостность

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкУчастники митинга "Своих не бросаем" на Манежной площади в Москве
Участники митинга Своих не бросаем на Манежной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Участники митинга "Своих не бросаем" на Манежной площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Россия всегда извлекала из истории уроки на будущее, укрепляя свои национальное единство и целостность, заявил президент России Владимир Путин.
«
"На протяжении веков нам выпадали тяжелейшие испытания, мы всегда преодолевали их, но всегда очень дорогой ценой, неизменно извлекали уроки на будущее, укрепляя наши национальные единство и целостность российского государства", - сказал Путин, выступая на Валдайском форуме.
Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
 
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