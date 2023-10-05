https://ria.ru/20231005/rossiya-1900747644.html
Путин: Россия всегда извлекала из истории уроки на будущее
Путин: Россия всегда извлекала из истории уроки на будущее - РИА Новости, 05.10.2023
Путин: Россия всегда извлекала из истории уроки на будущее
Россия всегда извлекала из истории уроки на будущее, укрепляя свои национальное единство и целостность, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T17:13
2023-10-05T17:13
2023-10-05T17:25
россия
общество
владимир путин
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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Россия всегда извлекала из истории уроки на будущее, укрепляя свои национальное единство и целостность, заявил президент России Владимир Путин."На протяжении веков нам выпадали тяжелейшие испытания, мы всегда преодолевали их, но всегда очень дорогой ценой, неизменно извлекали уроки на будущее, укрепляя наши национальные единство и целостность российского государства", - сказал Путин, выступая на Валдайском форуме.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, владимир путин
Россия, Общество, Владимир Путин
Путин: Россия всегда извлекала из истории уроки на будущее
Путин: Россия всегда извлекала из истории уроки, укрепляя единство и целостность