https://ria.ru/20231005/rossiya-1900746095.html
Российскую цивилизацию нельзя разделить, заявил Путин
Российскую цивилизацию нельзя разделить, заявил Путин - РИА Новости, 05.10.2023
Российскую цивилизацию нельзя разделить, заявил Путин
Российскую цивилизацию невозможно свести к одному общему знаменателю, но ее нельзя и разделить, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T17:11
2023-10-05T17:11
2023-10-05T17:22
в мире
россия
владимир путин
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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Российскую цивилизацию невозможно свести к одному общему знаменателю, но ее нельзя и разделить, заявил президент России Владимир Путин."Российскую цивилизацию невозможно свести к одному общему знаменателю, но ее нельзя и разделить, потому что она существует только в своей целостности - духовном и культурном богатстве", - подчеркнул Путин, выступая на Валдайском форуме.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, владимир путин
В мире, Россия, Владимир Путин
Российскую цивилизацию нельзя разделить, заявил Путин
Путин: российскую цивилизацию невозможно свести к одному общему знаменателю