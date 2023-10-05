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Российскую цивилизацию нельзя разделить, заявил Путин - РИА Новости, 05.10.2023
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17:11 05.10.2023 (обновлено: 17:22 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/rossiya-1900746095.html
Российскую цивилизацию нельзя разделить, заявил Путин
Российскую цивилизацию нельзя разделить, заявил Путин - РИА Новости, 05.10.2023
Российскую цивилизацию нельзя разделить, заявил Путин
Российскую цивилизацию невозможно свести к одному общему знаменателю, но ее нельзя и разделить, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T17:11
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в мире
россия
владимир путин
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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Российскую цивилизацию невозможно свести к одному общему знаменателю, но ее нельзя и разделить, заявил президент России Владимир Путин."Российскую цивилизацию невозможно свести к одному общему знаменателю, но ее нельзя и разделить, потому что она существует только в своей целостности - духовном и культурном богатстве", - подчеркнул Путин, выступая на Валдайском форуме.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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в мире, россия, владимир путин
В мире, Россия, Владимир Путин
Российскую цивилизацию нельзя разделить, заявил Путин

Путин: российскую цивилизацию невозможно свести к одному общему знаменателю

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Российскую цивилизацию невозможно свести к одному общему знаменателю, но ее нельзя и разделить, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Российскую цивилизацию невозможно свести к одному общему знаменателю, но ее нельзя и разделить, потому что она существует только в своей целостности - духовном и культурном богатстве", - подчеркнул Путин, выступая на Валдайском форуме.
Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
 
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