https://ria.ru/20231005/rossiya-1900746095.html

Российскую цивилизацию нельзя разделить, заявил Путин

Российскую цивилизацию нельзя разделить, заявил Путин - РИА Новости, 05.10.2023

Российскую цивилизацию нельзя разделить, заявил Путин

Российскую цивилизацию невозможно свести к одному общему знаменателю, но ее нельзя и разделить, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T17:11

2023-10-05T17:11

2023-10-05T17:22

в мире

россия

владимир путин

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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Российскую цивилизацию невозможно свести к одному общему знаменателю, но ее нельзя и разделить, заявил президент России Владимир Путин."Российскую цивилизацию невозможно свести к одному общему знаменателю, но ее нельзя и разделить, потому что она существует только в своей целостности - духовном и культурном богатстве", - подчеркнул Путин, выступая на Валдайском форуме.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, владимир путин