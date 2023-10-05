https://ria.ru/20231005/rossiya-1900733560.html
Многодетная семья из подмосковных Люберец стала "семьей года"
Многодетная семья из подмосковных Люберец стала "семьей года" - РИА Новости, 05.10.2023
Многодетная семья из подмосковных Люберец стала "семьей года"
Многодетная семья из Люберец, состоящая из супругов и пятерых детей, объявлена победителем Всероссийского ежегодного конкурса "Семья года", сообщила министр... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T16:40
2023-10-05T16:40
2023-10-05T16:42
общество
жилье
люберцы
россия
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Многодетная семья из Люберец, состоящая из супругов и пятерых детей, объявлена победителем Всероссийского ежегодного конкурса "Семья года", сообщила министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева. "Семья Негиных из Люберец стала лучшей многодетной семьей России - они победили на федеральном этапе Всероссийского конкурса "Семья года" в номинации "Многодетная семья". Поздравляю с заслуженной победой!" - поздравила семью Болатаева, слова которой цитирует пресс-служба министерства социального развития Московской области. По данным ведомства, супруги Негины воспитывают пятерых детей, семья ведет активный образ жизни, посещает все спортивные конкурсы, фестивали и другие мероприятия, получая призовые места. В текущем году губернатор региона Андрей Воробьев наградил Марию Негину почетным знаком "Материнская слава". В этом году во всероссийском конкурсе участниками стали более 3 тысяч семей со всей России, среди них 80 семей были из Подмосковья, дополнили в минсоцразвития.
https://ria.ru/20231003/mnogodetnye-1900138506.html
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общество, жилье, люберцы, россия, московская область (подмосковье), андрей воробьев
Общество, Жилье, Люберцы, Россия, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
Многодетная семья из подмосковных Люберец стала "семьей года"
Болатаева: многодетная семья из подмосковных Люберец стала "семьей года" России