https://ria.ru/20231005/razvitie-1900753169.html

Многообразие мира должно стать фундаментом развития, заявил Путин

Многообразие мира должно стать фундаментом развития, заявил Путин - РИА Новости, 05.10.2023

Многообразие мира должно стать фундаментом развития, заявил Путин

Россия хочет, чтобы многообразие мира не просто сохранялось, а было фундаментом всеобщего развития, навязывание любой стране или народу, как им жить, должно... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T17:26

2023-10-05T17:26

2023-10-05T17:36

владимир путин

в мире

международный дискуссионный клуб "валдай"

россия

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Россия хочет, чтобы многообразие мира не просто сохранялось, а было фундаментом всеобщего развития, навязывание любой стране или народу, как им жить, должно быть запрещено, сообщил президент России Владимир Путин."Мы хотим, чтобы многообразие мира не просто сохранялось, а было фундаментом всеобщего развития, навязывание любой стране или народу, как им жить, как чувствовать себя, должно быть запрещено. Только настоящие культурные и цивилизационные многообразия обеспечат благо людей и баланс интересов", - заявил президент в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230829/briks-1892759981.html

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2023

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владимир путин, в мире, международный дискуссионный клуб "валдай", россия