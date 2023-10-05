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Многообразие мира должно стать фундаментом развития, заявил Путин
Многообразие мира должно стать фундаментом развития, заявил Путин - РИА Новости, 05.10.2023
Многообразие мира должно стать фундаментом развития, заявил Путин
Россия хочет, чтобы многообразие мира не просто сохранялось, а было фундаментом всеобщего развития, навязывание любой стране или народу, как им жить, должно... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T17:26
2023-10-05T17:26
2023-10-05T17:36
владимир путин
в мире
международный дискуссионный клуб "валдай"
россия
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Россия хочет, чтобы многообразие мира не просто сохранялось, а было фундаментом всеобщего развития, навязывание любой стране или народу, как им жить, должно быть запрещено, сообщил президент России Владимир Путин."Мы хотим, чтобы многообразие мира не просто сохранялось, а было фундаментом всеобщего развития, навязывание любой стране или народу, как им жить, как чувствовать себя, должно быть запрещено. Только настоящие культурные и цивилизационные многообразия обеспечат благо людей и баланс интересов", - заявил президент в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, в мире, международный дискуссионный клуб "валдай", россия
Владимир Путин, В мире, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Россия
Многообразие мира должно стать фундаментом развития, заявил Путин
Путин: многообразие мира должно стать фундаментом всеобщего развития