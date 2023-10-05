Российские власти помогут аграриям в Запорожской области, заявил Мишустин
Мишустин: российские власти окажут помощь Запорожской области в развитии АПК
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании российской агропромышленной выставки "Золотая осень". 5 октября 2023
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании российской агропромышленной выставки "Золотая осень". 5 октября 2023
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Власти РФ окажут Запорожской области всю необходимую помощь для развития, в том числе в АПК, заверил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе осмотра агропромышленной выставки "Золотая осень", где в числе прочих размещен стенд этого региона.
"В первую очередь, очень важно обеспечить вас всем необходимым, (обеспечить) доступность для селян кредитов. Мы сейчас выделили значительные средства по поручению президента, около 55 миллиардов рублей на субсидии аграриям", - сказал Мишустин.
Глава региона Евгений Балицкий доложил о производимой в регионе продукции. "С гордостью могу сказать, что мы в этом году собрали уже порядка 2 млн тонн зерновых культур, сейчас еще собираем пшеничные культуры, еще порядка 600 тысяч тонн. Также планируем в этом году засеять еще озимых культур на полмиллиона гектар", - сказал Балицкий.
Он подчеркнул, что регион в АПК вышел на показатели, которые Запорожская область не достигала, будучи частью Украины.
"Сегодня, конечно, идет разминирование полей. Мы не можем еще в полном объеме использовать свой потенциал. Также мы не можем его использовать пока в силу того, что нацистский режим подорвал дамбу, понизил уровень Днепра и соответственно у нас орошаемость полей затруднена", - обратил внимание Балицкий. "Мы над этим вопросом работаем", - подчеркнул он.
Мишустин, выслушав доклад, отметил, что министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев и вице-премьер Виктория Абрамченко "держат ситуацию на пульсе". "Пожалуйста, любая помощь будет оказана. Очень важно, что вы сохраняете потенциал Запорожья как житницы. Это регион, который всегда славился в том числе своими продуктами", - заключил премьер.
Ранее правительство России дополнительно выделило 55 миллиардов рублей на льготное кредитование российских сельхозпроизводителей по ставке 5%. Средства позволят не только обслуживать действующие обязательства аграриев, но и реализовывать новые проекты, нарастить объемы производства сельскохозяйственного сырья, продовольствия, сохранить для граждан широкий выбор качественных российских продуктов.