https://ria.ru/20231005/ranenie-1900731057.html

В Нижнем Новгороде дочь ударила мать ножом в живот

В Нижнем Новгороде дочь ударила мать ножом в живот - РИА Новости, 05.10.2023

В Нижнем Новгороде дочь ударила мать ножом в живот

Дочь ударила ножом в живот свою мать на территории Нижегородского кремля, пострадавшая госпитализирована, а нападавшая задержана. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T16:34

2023-10-05T16:34

2023-10-05T16:34

происшествия

нижний новгород

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 окт - РИА Новости. Дочь ударила ножом в живот свою мать на территории Нижегородского кремля, пострадавшая госпитализирована, а нападавшая задержана. "Пятого октября около 12 часов в дежурную часть полиции поступило сообщение от очевидцев о том, что на территории Нижегородского кремля одна женщина нанесла ножевое ранение в брюшную полость другой. Пострадавшая госпитализирована", - сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ. Правоохранители задержали злоумышленницу и доставили в отдел полиции №5 Нижнего Новгорода. "По предварительной информации, участницы инцидента являются родственницами. Проводится проверка", - отметили в главке. Как рассказали в управлении Росгвардии по Приволжскому округу, к сотруднику роты охраны Нижегородского кремля обратилась прохожая, которая сообщила, что в сквере возле Михайло-Архангельского собора лежит женщина, истекающая кровью. Росгвардейцы оцепили территорию и до прибытия медиков оказывали пострадавшей доврачебную помощь. "В ходе установления обстоятельств происшествия выяснилось, что на фоне семейных разногласий между дочерью и матерью произошёл конфликт, после чего дочь нанесла ножевое ранение матери и повалила ее на землю", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20230923/ubiystvo-1898186652.html

https://ria.ru/20231002/nozh-1899978333.html

нижний новгород

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, нижний новгород