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В Нижнем Новгороде дочь ударила мать ножом в живот - РИА Новости, 05.10.2023
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16:34 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/ranenie-1900731057.html
В Нижнем Новгороде дочь ударила мать ножом в живот
В Нижнем Новгороде дочь ударила мать ножом в живот - РИА Новости, 05.10.2023
В Нижнем Новгороде дочь ударила мать ножом в живот
Дочь ударила ножом в живот свою мать на территории Нижегородского кремля, пострадавшая госпитализирована, а нападавшая задержана. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T16:34
2023-10-05T16:34
происшествия
нижний новгород
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 окт - РИА Новости. Дочь ударила ножом в живот свою мать на территории Нижегородского кремля, пострадавшая госпитализирована, а нападавшая задержана. "Пятого октября около 12 часов в дежурную часть полиции поступило сообщение от очевидцев о том, что на территории Нижегородского кремля одна женщина нанесла ножевое ранение в брюшную полость другой. Пострадавшая госпитализирована", - сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ. Правоохранители задержали злоумышленницу и доставили в отдел полиции №5 Нижнего Новгорода. "По предварительной информации, участницы инцидента являются родственницами. Проводится проверка", - отметили в главке. Как рассказали в управлении Росгвардии по Приволжскому округу, к сотруднику роты охраны Нижегородского кремля обратилась прохожая, которая сообщила, что в сквере возле Михайло-Архангельского собора лежит женщина, истекающая кровью. Росгвардейцы оцепили территорию и до прибытия медиков оказывали пострадавшей доврачебную помощь. "В ходе установления обстоятельств происшествия выяснилось, что на фоне семейных разногласий между дочерью и матерью произошёл конфликт, после чего дочь нанесла ножевое ранение матери и повалила ее на землю", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20230923/ubiystvo-1898186652.html
https://ria.ru/20231002/nozh-1899978333.html
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происшествия, нижний новгород
Происшествия, Нижний Новгород
В Нижнем Новгороде дочь ударила мать ножом в живот

Дочь ударила мать ножом в живот в сквере у Нижегородского кремля

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАвтомобиль Росгвардии
Автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 окт - РИА Новости. Дочь ударила ножом в живот свою мать на территории Нижегородского кремля, пострадавшая госпитализирована, а нападавшая задержана.
«
"Пятого октября около 12 часов в дежурную часть полиции поступило сообщение от очевидцев о том, что на территории Нижегородского кремля одна женщина нанесла ножевое ранение в брюшную полость другой. Пострадавшая госпитализирована", - сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.
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Правоохранители задержали злоумышленницу и доставили в отдел полиции №5 Нижнего Новгорода. "По предварительной информации, участницы инцидента являются родственницами. Проводится проверка", - отметили в главке.
Как рассказали в управлении Росгвардии по Приволжскому округу, к сотруднику роты охраны Нижегородского кремля обратилась прохожая, которая сообщила, что в сквере возле Михайло-Архангельского собора лежит женщина, истекающая кровью. Росгвардейцы оцепили территорию и до прибытия медиков оказывали пострадавшей доврачебную помощь.
«
"В ходе установления обстоятельств происшествия выяснилось, что на фоне семейных разногласий между дочерью и матерью произошёл конфликт, после чего дочь нанесла ножевое ранение матери и повалила ее на землю", - сообщили в ведомстве.
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