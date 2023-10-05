В Нижнем Новгороде дочь ударила мать ножом в живот
Дочь ударила мать ножом в живот в сквере у Нижегородского кремля
Автомобиль Росгвардии. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 окт - РИА Новости. Дочь ударила ножом в живот свою мать на территории Нижегородского кремля, пострадавшая госпитализирована, а нападавшая задержана.
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"Пятого октября около 12 часов в дежурную часть полиции поступило сообщение от очевидцев о том, что на территории Нижегородского кремля одна женщина нанесла ножевое ранение в брюшную полость другой. Пострадавшая госпитализирована", - сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Правоохранители задержали злоумышленницу и доставили в отдел полиции №5 Нижнего Новгорода. "По предварительной информации, участницы инцидента являются родственницами. Проводится проверка", - отметили в главке.
Как рассказали в управлении Росгвардии по Приволжскому округу, к сотруднику роты охраны Нижегородского кремля обратилась прохожая, которая сообщила, что в сквере возле Михайло-Архангельского собора лежит женщина, истекающая кровью. Росгвардейцы оцепили территорию и до прибытия медиков оказывали пострадавшей доврачебную помощь.
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"В ходе установления обстоятельств происшествия выяснилось, что на фоне семейных разногласий между дочерью и матерью произошёл конфликт, после чего дочь нанесла ножевое ранение матери и повалила ее на землю", - сообщили в ведомстве.