https://ria.ru/20231005/rakhmon-1900591239.html

Путин поздравил президента Таджикистана с днем рождения

Путин поздравил президента Таджикистана с днем рождения - РИА Новости, 05.10.2023

Путин поздравил президента Таджикистана с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения президента Таджикистана Эмомали Рахмона, отметив его личный вклад в упрочение союзничества стран, а... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T09:06

2023-10-05T09:06

2023-10-05T09:17

в мире

таджикистан

россия

владимир путин

эмомали рахмон

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения президента Таджикистана Эмомали Рахмона, отметив его личный вклад в упрочение союзничества стран, а также в наращивании связей в рамках ОДКБ, СНГ и ШОС, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемый Эмомали Шарипович, сердечно поздравляю Вас с Днём рождения ... Трудно переоценить Ваш личный вклад в упрочение стратегического партнёрства и союзничества между нашими странами, а также в наращивание взаимовыгодных связей в рамках ОДКБ, СНГ и ШОС", - говорится в телеграмме.Путин отметил, что Рахмона заслуженно уважают соотечественники, он также имеет высокий авторитет за рубежом. Кроме того, под руководством Рахмона Таджикистан уверенно движется по пути экономического и социального развития, играет важную роль в региональных и международных делах.Глава РФ добавил, что будет рад продолжению конструктивного диалога и тесной совместной работы по актуальным вопросам российско-таджикистанских отношений, и пожелал президенту Таджикистана здоровья, благополучия и успехов.

https://ria.ru/20230508/tadzhikistan-1870484656.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, таджикистан, россия, владимир путин, эмомали рахмон