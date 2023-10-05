Путин поздравил президента Таджикистана с днем рождения
Путин поздравил с днем рождения президента Таджикистана Эмомали Рахмона
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения президента Таджикистана Эмомали Рахмона, отметив его личный вклад в упрочение союзничества стран, а также в наращивании связей в рамках ОДКБ, СНГ и ШОС, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
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"Уважаемый Эмомали Шарипович, сердечно поздравляю Вас с Днём рождения ... Трудно переоценить Ваш личный вклад в упрочение стратегического партнёрства и союзничества между нашими странами, а также в наращивание взаимовыгодных связей в рамках ОДКБ, СНГ и ШОС", - говорится в телеграмме.
Путин отметил, что Рахмона заслуженно уважают соотечественники, он также имеет высокий авторитет за рубежом. Кроме того, под руководством Рахмона Таджикистан уверенно движется по пути экономического и социального развития, играет важную роль в региональных и международных делах.
Глава РФ добавил, что будет рад продолжению конструктивного диалога и тесной совместной работы по актуальным вопросам российско-таджикистанских отношений, и пожелал президенту Таджикистана здоровья, благополучия и успехов.