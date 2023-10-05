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Путин поздравил президента Таджикистана с днем рождения - РИА Новости, 05.10.2023
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09:06 05.10.2023 (обновлено: 09:17 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/rakhmon-1900591239.html
Путин поздравил президента Таджикистана с днем рождения
Путин поздравил президента Таджикистана с днем рождения - РИА Новости, 05.10.2023
Путин поздравил президента Таджикистана с днем рождения
Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения президента Таджикистана Эмомали Рахмона, отметив его личный вклад в упрочение союзничества стран, а... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T09:06
2023-10-05T09:17
в мире
таджикистан
россия
владимир путин
эмомали рахмон
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения президента Таджикистана Эмомали Рахмона, отметив его личный вклад в упрочение союзничества стран, а также в наращивании связей в рамках ОДКБ, СНГ и ШОС, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемый Эмомали Шарипович, сердечно поздравляю Вас с Днём рождения ... Трудно переоценить Ваш личный вклад в упрочение стратегического партнёрства и союзничества между нашими странами, а также в наращивание взаимовыгодных связей в рамках ОДКБ, СНГ и ШОС", - говорится в телеграмме.Путин отметил, что Рахмона заслуженно уважают соотечественники, он также имеет высокий авторитет за рубежом. Кроме того, под руководством Рахмона Таджикистан уверенно движется по пути экономического и социального развития, играет важную роль в региональных и международных делах.Глава РФ добавил, что будет рад продолжению конструктивного диалога и тесной совместной работы по актуальным вопросам российско-таджикистанских отношений, и пожелал президенту Таджикистана здоровья, благополучия и успехов.
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в мире, таджикистан, россия, владимир путин, эмомали рахмон
В мире, Таджикистан, Россия, Владимир Путин, Эмомали Рахмон
Путин поздравил президента Таджикистана с днем рождения

Путин поздравил с днем рождения президента Таджикистана Эмомали Рахмона

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения президента Таджикистана Эмомали Рахмона, отметив его личный вклад в упрочение союзничества стран, а также в наращивании связей в рамках ОДКБ, СНГ и ШОС, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«
"Уважаемый Эмомали Шарипович, сердечно поздравляю Вас с Днём рождения ... Трудно переоценить Ваш личный вклад в упрочение стратегического партнёрства и союзничества между нашими странами, а также в наращивание взаимовыгодных связей в рамках ОДКБ, СНГ и ШОС", - говорится в телеграмме.
Путин отметил, что Рахмона заслуженно уважают соотечественники, он также имеет высокий авторитет за рубежом. Кроме того, под руководством Рахмона Таджикистан уверенно движется по пути экономического и социального развития, играет важную роль в региональных и международных делах.
Глава РФ добавил, что будет рад продолжению конструктивного диалога и тесной совместной работы по актуальным вопросам российско-таджикистанских отношений, и пожелал президенту Таджикистана здоровья, благополучия и успехов.
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В миреТаджикистанРоссияВладимир ПутинЭмомали Рахмон
 
 
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