https://ria.ru/20231005/pvo-1900798013.html

СМИ: Испания предложила ВСУ системы ПВО HAWK для защиты поставок зерна

СМИ: Испания предложила ВСУ системы ПВО HAWK для защиты поставок зерна - РИА Новости, 05.10.2023

СМИ: Испания предложила ВСУ системы ПВО HAWK для защиты поставок зерна

Испания предложила Украине дополнительные шесть систем противовоздушной обороны HAWK якобы для защиты поставок зерна, передает агентство Reuters со ссылкой на... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T19:51

2023-10-05T19:51

2023-10-05T19:51

специальная военная операция на украине

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украина

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дмитрий песков

сергей лавров

нато

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Испания предложила Украине дополнительные шесть систем противовоздушной обороны HAWK якобы для защиты поставок зерна, передает агентство Reuters со ссылкой на источник в правительстве Испании. "Испания предложила Украине еще шесть систем противовоздушной обороны HAWK, чтобы защитить поставки зерна из страны и критическую инфрастуктуру", - говорится в сообщении агентства. Правительство Испании объявило в начале ноября прошлого года, что отправило Украине системы противоракетной и противовоздушной обороны, в том числе шесть пусковых установок Hawk и зенитную систему Aspide. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.

https://ria.ru/20230920/ukraina-1897262908.html

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в мире, украина, россия, испания, дмитрий песков, сергей лавров, нато