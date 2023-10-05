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СМИ: Испания предложила ВСУ системы ПВО HAWK для защиты поставок зерна - РИА Новости, 05.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:51 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/pvo-1900798013.html
СМИ: Испания предложила ВСУ системы ПВО HAWK для защиты поставок зерна
СМИ: Испания предложила ВСУ системы ПВО HAWK для защиты поставок зерна - РИА Новости, 05.10.2023
СМИ: Испания предложила ВСУ системы ПВО HAWK для защиты поставок зерна
Испания предложила Украине дополнительные шесть систем противовоздушной обороны HAWK якобы для защиты поставок зерна, передает агентство Reuters со ссылкой на... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T19:51
2023-10-05T19:51
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
испания
дмитрий песков
сергей лавров
нато
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Испания предложила Украине дополнительные шесть систем противовоздушной обороны HAWK якобы для защиты поставок зерна, передает агентство Reuters со ссылкой на источник в правительстве Испании. "Испания предложила Украине еще шесть систем противовоздушной обороны HAWK, чтобы защитить поставки зерна из страны и критическую инфрастуктуру", - говорится в сообщении агентства. Правительство Испании объявило в начале ноября прошлого года, что отправило Украине системы противоракетной и противовоздушной обороны, в том числе шесть пусковых установок Hawk и зенитную систему Aspide. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
https://ria.ru/20230920/ukraina-1897262908.html
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в мире, украина, россия, испания, дмитрий песков, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Испания, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, НАТО
СМИ: Испания предложила ВСУ системы ПВО HAWK для защиты поставок зерна

Reuters: Испания предложила ВСУ шесть систем ПВО HAWK для защиты поставок зерна

© Фото : U.S. Army Photo / Pfc. Nicholas VidroЗенитный ракетный комплекс средней дальности MIM-23 Hawk
Зенитный ракетный комплекс средней дальности MIM-23 Hawk - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© Фото : U.S. Army Photo / Pfc. Nicholas Vidro
Зенитный ракетный комплекс средней дальности MIM-23 Hawk. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Испания предложила Украине дополнительные шесть систем противовоздушной обороны HAWK якобы для защиты поставок зерна, передает агентство Reuters со ссылкой на источник в правительстве Испании.
«
"Испания предложила Украине еще шесть систем противовоздушной обороны HAWK, чтобы защитить поставки зерна из страны и критическую инфрастуктуру", - говорится в сообщении агентства.
Правительство Испании объявило в начале ноября прошлого года, что отправило Украине системы противоракетной и противовоздушной обороны, в том числе шесть пусковых установок Hawk и зенитную систему Aspide.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
Оскорбления, суд, неблагодарность. Зеленскому уже не на кого опереться
20 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияИспанияДмитрий ПесковСергей ЛавровНАТО
 
 
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