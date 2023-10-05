https://ria.ru/20231005/putin-1900820463.html

Выступление Путина на "Валдае": шесть принципов России и ход СВО

Выступление Путина на "Валдае": шесть принципов России и ход СВО - РИА Новости, 05.10.2023

Выступление Путина на "Валдае": шесть принципов России и ход СВО

Президент России Владимир Путин провел на площадке международного клуба "Валдай" почти 4 часа, за это время он успел высказаться по всем актуальным темам: от... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T22:14

2023-10-05T22:14

2023-10-05T22:14

специальная военная операция на украине

россия

украина

канада

владимир путин

евгений пригожин

ярослав хунка

нато

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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел на площадке международного клуба "Валдай" почти 4 часа, за это время он успел высказаться по всем актуальным темам: от ситуации на Украине и чествования нациста в канадском парламенте до гибели главы группы "Вагнер" Евгения Пригожина. Глава российского государства вновь указал Западу на его колониальное мышление, надменное отношение к другим странам и неизбежность установления нового мирового порядка. Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. В этом году юбилейное, двадцатое заседание клуба "Валдай" проходило в Сочи со 2 по 5 октября. Путин традиционно встречается с участниками клуба с момента его основания, обычно глава государства выступает с обширной речью, а затем отвечает на вопросы экспертов. "Вы кто такие вообще?"Одной из самых ярких цитат в речи президента стало негодование по поводу требований США, предъявляемых к другим странам. Навязываемые ими правила взамен международного права Путин назвал "дурью" и "чушью". "Наши западные коллеги, особенно из США, не просто устанавливают произвольно такие правила, но и поучают при этом, кто и как должен их исполнять, кто и как должен вообще себя вести. Делается и говорится это все, как правило, в откровенно хамской форме. Это все то же самое проявление колониального мышления. Все время мы слышим: "Вы должны", "Вы обязаны", "Мы вас серьезно предупреждаем". Вы кто такие вообще? Какое вы имеете право кого-то предупреждать? Просто удивительно", - сказал Путин. Проблемой Запада он назвал надменное отношение к другим и посоветовал избавиться от спеси, мышления эпохи колониального владычества. Путин также озвучил шесть принципов, которых придерживается Россия и призывает придерживаться остальных. Среди них: справедливость для всех, коллективные решения и учет интересов всех государств. Хроника бесконечных экспансийГоворя о политике Запада, президент охарактеризовал ее как "хронику бесконечных экспансий". По словам Путина, именно "неуемное стремление западных стран" расширить НАТО к границам России было одним из способов создания кризиса на Украине, тем более что альянс, по его мнению, является прежде всего инструментом внешней политики США. Он также заявил, что РФ всегда была против вступления Украины в НАТО, для этого есть серьезные основания, поскольку приближение инфраструктуры этого военно-политического блока к границам России является серьезнейшим вызовом для безопасности страны. Путин напомнил, что Россия не раз взывала к разуму, но все ее аргументы Западом игнорировались. Впрочем, вспомнил президент, он и сам в свое время высказывал предложение о вступлении России в НАТО, однако она оказалась не нужна альянсу. Причина этому - геополитические интересы и то, что такие страны, как Россия, Западу не нужны. Будущее российской ядерной доктриныПри этом Путин заявил, что не видит необходимости в понижении ядерного порога в доктрине России. Он пояснил, что сегодня нет такой ситуации, чтобы что-то угрожало российской государственности или существованию российского государства: "Думаю, никакому человеку в здравом уме и ясной памяти не придет в голову применить ядерное оружие в отношении России". Глава государства напомнил, что, согласно действующей доктрине, Россия может применить ядерное оружие в двух случаях: когда такое оружие применяется против РФ и когда стоит угроза существования России даже если применяются обычные средства вооружения. Также президент РФ рассказал, что фактически завершены работы над тяжелой межконтинентальной ракетой "Сармат", "остались лишь административно-бюрократические процедуры". В планах - перейти к их массовому производству и постановке на боевое дежурство. Кроме того, Россия провела последнее успешное испытание межконтинентальной крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной установкой, добавил он. Ситуация на УкраинеНе обошел вниманием президент РФ и ситуацию на Украине. Он заявил, что Россия не начинала так называемую войну - напротив, она пытается ее закончить. Путин напомнил участникам пленарного заседания о попытках киевского режима "принудить Донбасс к повиновению с помощью обстрелов и бомбежек" и расправиться с теми, кто хочет говорить на своем родном языке - русском. Говоря о ходе спецоперации, Путин отметил, что российские войска сегодня уверенно себя чувствуют по многим направлениям, в то время как украинские подразделения с начала контрнаступления, с 4 июня, потеряли свыше 90 тысяч человек. В плачевном состоянии находится, по словам российского лидера, и украинская экономика — без внешней подпитки она существовать уже не может, и если поступление кредитов и грантов на Украину остановится, то экономика страны не выдержит больше недели. Впрочем, как отметил Путин, и российские деньги за транзит газа через территорию Украины киевский режим получает "с удовольствием" - несмотря на то, что называет РФ "агрессором". Или идиот, или негодяйПоследний международный скандал также не остался без внимания главы государства с подачи участников заседания. Канадка спросила главу государства о произошедшем в канадском парламенте - 22 сентября в честь визита Владимира Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Хунку, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских, а он оказался бывшим бойцом дивизии СС "Галичина". Дивизия комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Премьер Канады Джастин Трюдо позже извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского эсэсовца. Путин высказался жестко. Он заявил, что если спикер парламента Канады (ушел в отставку), пригласивший выступить нациста из дивизии СС, не знает, что во время Второй мировой войны против России сражался Адольф Гитлер, то он идиот, а если знает и называет нациста героем - он негодяй. Глава государства назвал чествование эсэсовца в высшей степени отвратительным, добавив, что "абсолютно отвратительно" выглядит то, что все в тот день аплодировали Хунке, а "особенно президент Украины, в жилах которого течет еврейская кровь". При этом Путин отдельно добавил, что не хочет обидеть чувства канадского народа, к которому Россия относится с уважением несмотря ни на что. Миротворцы погибли, защищая армян КарабахаНемалую часть в обсуждении ожидаемо заняли вопросы о Карабахе. Путин рассказал, что узнал о признании Арменией Карабаха в составе Азербайджана из прессы. После принятого решения даже статус миротворцев РФ претерпел изменения, подчеркнул российский президент. При этом, добавил он, Россия использовала все механизмы, чтобы обеспечить гуманитарную поддержку в Карабахе и выход гражданских из зоны боевых действий. "У нас там люди погибли, между прочим, защищая армян Карабаха, наши миротворцы", - сказал Путин. Когда и каким образом Азербайджан наведет в Карабахе конституционный порядок, было только вопросом времени, отметил Путин. Он заметил, что Западу следует посылать гуманитарную помощь людям в Карабахе. Кроме того, нужно думать об их судьбе в долгосрочной перспективе. Что касается задержанных экс-представителей власти непризнанного Нагорного Карабаха, российская сторона надеется, что Баку будет исходить из гуманитарных соображений. Говоря о том, может ли российская сторона призвать руководство Азербайджана проявить милосердие в случае с бывшим министром непризнанной республики Рубеном Варданяном, Путин уточнил: "Мы всегда это делали и сейчас это делаем". Без поездок за границу, но не лишенецЭксперты спросили Путина и о том, почему он не ездит на крупные международные мероприятия и не чувствует ли он себя "немножко лишенцем", потому что не может ездить, куда хочется. "Ну зачем мне создавать какие-то проблемы для наших друзей при проведении этих мероприятий. Я же и мы с вами взрослые люди, понимаем: я поехал, там начнутся политические выпады, шоу политические, все это будет направлено на то, чтобы сорвать мероприятие. А зачем?" - сказал он. Иностранные лидеры, по словам Путина, на него за это не обижаются, и лишенцем он себя не чувствует. Расследование гибели ПригожинаБлиже к завершению дискуссия о международной проблематике свернула к внутрироссийским делам. Президента спросили о гибели Евгения Пригожина. Вблизи поселка Куженкино Тверской области 23 августа упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Позднее СК РФ сообщил, что личности всех десяти погибших при крушении самолета в Тверской области установлены, они соответствуют списку, заявленному в полетном листе. Среди пассажиров значился Евгений Пригожин. Путин выразил свои соболезнования спустя несколько дней, когда принимал у себя в Кремле тогда еще врио главы ДНР Дениса Пушилина. Сегодня глава государства рассказал о ходе следствия. По словам президента, буквально на днях председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин доложил ему о деталях: в телах погибших при авиакатастрофе обнаружены фрагменты ручных гранат, никакого внешнего воздействия на самолет не было. Но есть другой нюанс — на наличие алкоголя или наркотических средств в крови погибших экспертиза не проводилась. Хотя, как заявил Путин, на его взгляд, такая экспертиза должна была быть проведена, поскольку "после известных событий в компании в Петербурге ФСБ обнаружила не только 10 миллиардов наличными, но и пять килограммов кокаина". Следствие по делу продолжается.

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https://ria.ru/20231001/vagner-1899652124.html

https://ria.ru/20231005/ekonomika-1900547307.html

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