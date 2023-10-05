https://ria.ru/20231005/putin-1900813111.html
Выступление Путина на заседании клуба "Валдай" длилось почти четыре часа
Выступление Путина на заседании клуба "Валдай" длилось почти четыре часа - РИА Новости, 05.10.2023
Выступление Путина на заседании клуба "Валдай" длилось почти четыре часа
Выступление президента России Владимира Путина на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" завершилось, продлившись 3 часа 40 минут. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T21:11
2023-10-05T21:11
2023-10-05T21:25
владимир путин
общество
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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Выступление президента России Владимира Путина на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" завершилось, продлившись 3 часа 40 минут. В четверг Путин традиционно выступил на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Его выступление продлилось 3 часа 40 минут. "Закончу тем, с чего начал: в этом смысле укрепление многополярного мира неизбежно", - сказал Путин. "И я всех вас жду на мероприятиях подобного рода и хочу поблагодарить вас за участие. Спасибо большое", - добавил он в ответ на приглашение принять участие в заседании клуба "Валдай" через год. В этом году заседание клуба "Валдай" проходит в Сочи со 2 по 5 октября. Путин традиционно встречается с участниками клуба с момента его основания, обычно глава государства выступает с обширной речью, а затем отвечает на вопросы экспертов. С 2014 года клуб перешел от формата "рассказа миру о России" к практически ориентированной работе по формированию глобальной повестки дня, к квалифицированной и объективной оценке мировых политических и экономических проблем. Одной из основных своих целей клуб видит консолидацию мировой интеллектуальной элиты для выработки решений по преодолению кризисов мировой системы.
https://ria.ru/20231005/politika-1900766873.html
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владимир путин, общество
Выступление Путина на заседании клуба "Валдай" длилось почти четыре часа
Выступление Путина на заседании клуба "Валдай" длилось три часа сорок минут
СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Выступление президента России Владимира Путина на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" завершилось, продлившись 3 часа 40 минут.
В четверг Путин традиционно выступил на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Его выступление продлилось 3 часа 40 минут.
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"Закончу тем, с чего начал: в этом смысле укрепление многополярного мира неизбежно", - сказал Путин.
"И я всех вас жду на мероприятиях подобного рода и хочу поблагодарить вас за участие. Спасибо большое", - добавил он в ответ на приглашение принять участие в заседании клуба "Валдай" через год.
В этом году заседание клуба "Валдай" проходит в Сочи со 2 по 5 октября. Путин традиционно встречается с участниками клуба с момента его основания, обычно глава государства выступает с обширной речью, а затем отвечает на вопросы экспертов.
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Международный дискуссионный клуб "Валдай" — объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты Moscow Times, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile.
С 2014 года клуб перешел от формата "рассказа миру о России" к практически ориентированной работе по формированию глобальной повестки дня, к квалифицированной и объективной оценке мировых политических и экономических проблем. Одной из основных своих целей клуб видит консолидацию мировой интеллектуальной элиты для выработки решений по преодолению кризисов мировой системы.
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