https://ria.ru/20231005/putin-1900813111.html

Выступление Путина на заседании клуба "Валдай" длилось почти четыре часа

Выступление Путина на заседании клуба "Валдай" длилось почти четыре часа - РИА Новости, 05.10.2023

Выступление Путина на заседании клуба "Валдай" длилось почти четыре часа

Выступление президента России Владимира Путина на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" завершилось, продлившись 3 часа 40 минут. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T21:11

2023-10-05T21:11

2023-10-05T21:25

владимир путин

общество

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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Выступление президента России Владимира Путина на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" завершилось, продлившись 3 часа 40 минут. В четверг Путин традиционно выступил на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Его выступление продлилось 3 часа 40 минут. "Закончу тем, с чего начал: в этом смысле укрепление многополярного мира неизбежно", - сказал Путин. "И я всех вас жду на мероприятиях подобного рода и хочу поблагодарить вас за участие. Спасибо большое", - добавил он в ответ на приглашение принять участие в заседании клуба "Валдай" через год. В этом году заседание клуба "Валдай" проходит в Сочи со 2 по 5 октября. Путин традиционно встречается с участниками клуба с момента его основания, обычно глава государства выступает с обширной речью, а затем отвечает на вопросы экспертов. С 2014 года клуб перешел от формата "рассказа миру о России" к практически ориентированной работе по формированию глобальной повестки дня, к квалифицированной и объективной оценке мировых политических и экономических проблем. Одной из основных своих целей клуб видит консолидацию мировой интеллектуальной элиты для выработки решений по преодолению кризисов мировой системы.

https://ria.ru/20231005/politika-1900766873.html

https://radiosputnik.ria.ru/20231005/svo-1900811123.html

https://ria.ru/20231005/ukraine-1900795573.html

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владимир путин, общество