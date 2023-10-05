https://ria.ru/20231005/putin-1900803932.html

Россия наращивает производство там, где есть нехватка для СВО, заявил Путин

Россия наращивает производство там, где есть нехватка для СВО, заявил Путин - РИА Новости, 05.10.2023

Россия наращивает производство там, где есть нехватка для СВО, заявил Путин

Россия наращивает производство по тем направлениям, в которых ощущается нехватка для нужд специальной военной операции, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T20:14

2023-10-05T20:14

2023-10-05T20:21

россия

специальная военная операция на украине

экономика

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СОЧИ, 5 окт – РИА Новости. Россия наращивает производство по тем направлениям, в которых ощущается нехватка для нужд специальной военной операции, заявил президент Владимир Путин."Мы видим те вопросы, которые возникают, извините, прямо скажу, в ходе боевых действий. Мы видим, чего нам еще не хватает, но мы наращиваем это производство, причем по некоторым направлениям прямо в разы", – сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20231005/putin-1900803055.html

россия

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2023

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россия, экономика