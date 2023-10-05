https://ria.ru/20231005/putin-1900803932.html
Россия наращивает производство там, где есть нехватка для СВО, заявил Путин
Россия наращивает производство там, где есть нехватка для СВО, заявил Путин - РИА Новости, 05.10.2023
Россия наращивает производство там, где есть нехватка для СВО, заявил Путин
Россия наращивает производство по тем направлениям, в которых ощущается нехватка для нужд специальной военной операции, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T20:14
2023-10-05T20:14
2023-10-05T20:21
россия
специальная военная операция на украине
экономика
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СОЧИ, 5 окт – РИА Новости. Россия наращивает производство по тем направлениям, в которых ощущается нехватка для нужд специальной военной операции, заявил президент Владимир Путин."Мы видим те вопросы, которые возникают, извините, прямо скажу, в ходе боевых действий. Мы видим, чего нам еще не хватает, но мы наращиваем это производство, причем по некоторым направлениям прямо в разы", – сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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россия, экономика
Россия, Специальная военная операция на Украине, Экономика
Россия наращивает производство там, где есть нехватка для СВО, заявил Путин
Путин: РФ наращивает производство там, где ощущается нехватка для нужд СВО