https://ria.ru/20231005/putin-1900803554.html

Путин заявил, что удивился, услышав о прекращении поставок газа в Молдавию

Путин заявил, что удивился, услышав о прекращении поставок газа в Молдавию - РИА Новости, 05.10.2023

Путин заявил, что удивился, услышав о прекращении поставок газа в Молдавию

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что удивился, когда в Молдавии заявили о том, что больше не будут покупать российский газ, по словам российского лидера,... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T20:11

2023-10-05T20:11

2023-10-05T20:29

молдавия

группа газ

газпром

экономика

россия

кишинев

владимир путин

алексей миллер

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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что удивился, когда в Молдавии заявили о том, что больше не будут покупать российский газ, по словам российского лидера, Россия ранее приняла условия Кишинева по поставкам газа, а глава Газпрома Алексей Миллер ему сообщил, что они не прекращались."Я как-то обратил внимание, что кто-то из официальных лиц Молдовы заявил о том, что больше Молдова не покупает российский газ. Честно говоря, я немного удивился, потому что условия на которых мы поставляем газ в Молдову, - это молдавские условия. Именно молдаване просили нас о такой формуле поставок и ценообразовании, это было именно молдавское предложение. И мы пошли на встречу, несмотря на все противоречия в сфере политики. Мы выбрали предложение молдавской стороны", - сказал Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".Он отметил, что при этом надо решать вопросы, связанные с долговыми обязательствами."Несмотря на заявления молдавских официальных лиц о том, что Молдова прекратила получать наш газ, я вот у Миллера спросил вчера или сегодня: "Слушай, а что они делают, что там творят, им не нужен газ?" Он говорит: "Да нет, как поставляли, так все и поставляем, ничего вообще не изменилось". Что это за люди, болтают языком там, непонятно зачем это делают, по-моему только наносят ущерб экономике Молдовы", - подчеркнул Путин.Ранее министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что республика больше не будет закупать газ у "Газпрома".Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20231005/moldaviya-1900801531.html

https://ria.ru/20231005/gas-1900803451.html

молдавия

россия

кишинев

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молдавия, группа газ, газпром, экономика, россия, кишинев, владимир путин, алексей миллер