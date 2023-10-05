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Путин заявил, что удивился, услышав о прекращении поставок газа в Молдавию - РИА Новости, 05.10.2023
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20:11 05.10.2023 (обновлено: 20:29 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/putin-1900803554.html
Путин заявил, что удивился, услышав о прекращении поставок газа в Молдавию
Путин заявил, что удивился, услышав о прекращении поставок газа в Молдавию - РИА Новости, 05.10.2023
Путин заявил, что удивился, услышав о прекращении поставок газа в Молдавию
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что удивился, когда в Молдавии заявили о том, что больше не будут покупать российский газ, по словам российского лидера,... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T20:11
2023-10-05T20:29
молдавия
группа газ
газпром
экономика
россия
кишинев
владимир путин
алексей миллер
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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что удивился, когда в Молдавии заявили о том, что больше не будут покупать российский газ, по словам российского лидера, Россия ранее приняла условия Кишинева по поставкам газа, а глава Газпрома Алексей Миллер ему сообщил, что они не прекращались."Я как-то обратил внимание, что кто-то из официальных лиц Молдовы заявил о том, что больше Молдова не покупает российский газ. Честно говоря, я немного удивился, потому что условия на которых мы поставляем газ в Молдову, - это молдавские условия. Именно молдаване просили нас о такой формуле поставок и ценообразовании, это было именно молдавское предложение. И мы пошли на встречу, несмотря на все противоречия в сфере политики. Мы выбрали предложение молдавской стороны", - сказал Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".Он отметил, что при этом надо решать вопросы, связанные с долговыми обязательствами."Несмотря на заявления молдавских официальных лиц о том, что Молдова прекратила получать наш газ, я вот у Миллера спросил вчера или сегодня: "Слушай, а что они делают, что там творят, им не нужен газ?" Он говорит: "Да нет, как поставляли, так все и поставляем, ничего вообще не изменилось". Что это за люди, болтают языком там, непонятно зачем это делают, по-моему только наносят ущерб экономике Молдовы", - подчеркнул Путин.Ранее министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что республика больше не будет закупать газ у "Газпрома".Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20231005/moldaviya-1900801531.html
https://ria.ru/20231005/gas-1900803451.html
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молдавия, группа газ, газпром, экономика, россия, кишинев, владимир путин, алексей миллер
Молдавия, Группа ГАЗ, Газпром, Экономика, Россия, Кишинев, Владимир Путин, Алексей Миллер
Путин заявил, что удивился, услышав о прекращении поставок газа в Молдавию

Путин: Газпром продолжает поставлять российский газ в Молдавию

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Владимир Путин
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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что удивился, когда в Молдавии заявили о том, что больше не будут покупать российский газ, по словам российского лидера, Россия ранее приняла условия Кишинева по поставкам газа, а глава Газпрома Алексей Миллер ему сообщил, что они не прекращались.
"Я как-то обратил внимание, что кто-то из официальных лиц Молдовы заявил о том, что больше Молдова не покупает российский газ. Честно говоря, я немного удивился, потому что условия на которых мы поставляем газ в Молдову, - это молдавские условия. Именно молдаване просили нас о такой формуле поставок и ценообразовании, это было именно молдавское предложение. И мы пошли на встречу, несмотря на все противоречия в сфере политики. Мы выбрали предложение молдавской стороны", - сказал Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
Путин оценил ситуацию в Молдавии
Вчера, 20:02
Он отметил, что при этом надо решать вопросы, связанные с долговыми обязательствами.
"Несмотря на заявления молдавских официальных лиц о том, что Молдова прекратила получать наш газ, я вот у Миллера спросил вчера или сегодня: "Слушай, а что они делают, что там творят, им не нужен газ?" Он говорит: "Да нет, как поставляли, так все и поставляем, ничего вообще не изменилось". Что это за люди, болтают языком там, непонятно зачем это делают, по-моему только наносят ущерб экономике Молдовы", - подчеркнул Путин.
Ранее министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что республика больше не будет закупать газ у "Газпрома".
Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
Москва приняла условия Кишинева по поставкам газа в Молдавию, заявил Путин
Вчера, 20:10
 
МолдавияГруппа ГАЗГазпромЭкономикаРоссияКишиневВладимир ПутинАлексей Миллер
 
 
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