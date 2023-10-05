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Идеологическое противоборство никогда не закончится, заявил Путин - РИА Новости, 05.10.2023
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20:01 05.10.2023 (обновлено: 20:18 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/putin-1900800919.html
Идеологическое противоборство никогда не закончится, заявил Путин
Идеологическое противоборство никогда не закончится, заявил Путин - РИА Новости, 05.10.2023
Идеологическое противоборство никогда не закончится, заявил Путин
Идеологическое противоборство на мировой арене никогда не закончится, но осознание национальных ценностей будет усиливаться, а баланс будет достигаться за счет... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T20:01
2023-10-05T20:18
владимир путин
в мире
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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Идеологическое противоборство на мировой арене никогда не закончится, но осознание национальных ценностей будет усиливаться, а баланс будет достигаться за счет компромиссов, считает президент России Владимир Путин."Будет ли эта ситуация усугубляться и дальше с точки зрения развития ситуации в мире с учетом того, что будет продолжаться, как вы сказали, такое идеологическое противоборство? Ну, оно никогда не закончится, это очевидно. Вот эти различные течения. Какое бы обличье они ни принимали, они, конечно, всегда будут бороться между собой", – сказал он на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай""Но, на мой взгляд, все-таки осознание важности – непреходящее значение национальных ценностей и традиций – оно постепенно-постепенно будет набирать обороты. И в европейский странах, да и в самих Штатах, и в этом смысле я думаю, что противостояние идеологическое будет продолжаться, но все-таки будущее – за национально ориентированными силами в мире. А баланс между ними на мировой арене должен достигаться, как я и говорил в своем выступлении, за счет поиска компромиссов между цивилизациями", – добавил он.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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владимир путин, в мире
Владимир Путин, В мире
Идеологическое противоборство никогда не закончится, заявил Путин

Путин: осознание ценностей усиливается на фоне идеологического противоборства

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк Владимир Путин
 Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Владимир Путин
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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Идеологическое противоборство на мировой арене никогда не закончится, но осознание национальных ценностей будет усиливаться, а баланс будет достигаться за счет компромиссов, считает президент России Владимир Путин.
"Будет ли эта ситуация усугубляться и дальше с точки зрения развития ситуации в мире с учетом того, что будет продолжаться, как вы сказали, такое идеологическое противоборство? Ну, оно никогда не закончится, это очевидно. Вот эти различные течения. Какое бы обличье они ни принимали, они, конечно, всегда будут бороться между собой", – сказал он на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай"
"Но, на мой взгляд, все-таки осознание важности – непреходящее значение национальных ценностей и традиций – оно постепенно-постепенно будет набирать обороты. И в европейский странах, да и в самих Штатах, и в этом смысле я думаю, что противостояние идеологическое будет продолжаться, но все-таки будущее – за национально ориентированными силами в мире. А баланс между ними на мировой арене должен достигаться, как я и говорил в своем выступлении, за счет поиска компромиссов между цивилизациями", – добавил он.
Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
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