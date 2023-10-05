https://ria.ru/20231005/putin-1900800919.html

Идеологическое противоборство никогда не закончится, заявил Путин

Идеологическое противоборство никогда не закончится, заявил Путин - РИА Новости, 05.10.2023

Идеологическое противоборство никогда не закончится, заявил Путин

Идеологическое противоборство на мировой арене никогда не закончится, но осознание национальных ценностей будет усиливаться, а баланс будет достигаться за счет... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T20:01

2023-10-05T20:01

2023-10-05T20:18

владимир путин

в мире

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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Идеологическое противоборство на мировой арене никогда не закончится, но осознание национальных ценностей будет усиливаться, а баланс будет достигаться за счет компромиссов, считает президент России Владимир Путин."Будет ли эта ситуация усугубляться и дальше с точки зрения развития ситуации в мире с учетом того, что будет продолжаться, как вы сказали, такое идеологическое противоборство? Ну, оно никогда не закончится, это очевидно. Вот эти различные течения. Какое бы обличье они ни принимали, они, конечно, всегда будут бороться между собой", – сказал он на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай""Но, на мой взгляд, все-таки осознание важности – непреходящее значение национальных ценностей и традиций – оно постепенно-постепенно будет набирать обороты. И в европейский странах, да и в самих Штатах, и в этом смысле я думаю, что противостояние идеологическое будет продолжаться, но все-таки будущее – за национально ориентированными силами в мире. А баланс между ними на мировой арене должен достигаться, как я и говорил в своем выступлении, за счет поиска компромиссов между цивилизациями", – добавил он.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20231005/suverenitet-1900803352.html

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владимир путин, в мире