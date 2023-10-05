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Путин заявил, что у России немало друзей во Франции - РИА Новости, 05.10.2023
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19:58 05.10.2023 (обновлено: 20:17 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/putin-1900799544.html
Путин заявил, что у России немало друзей во Франции
Путин заявил, что у России немало друзей во Франции - РИА Новости, 05.10.2023
Путин заявил, что у России немало друзей во Франции
Россия имеет немало "истинных друзей" во Франции, их количество увеличивается, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T19:58
2023-10-05T20:17
россия
франция
владимир путин
в мире
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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Россия имеет немало "истинных друзей" во Франции, их количество увеличивается, заявил президент России Владимир Путин."Да, сегодня ситуация иная. Сегодня во главе Франции стоят совершенно другие люди, и дело не в возрасте, а во взглядах на значение Франции, даже может быть на её историю, на её будущее. Не буду давать оценок, это не наше дело, это дело самого французского народа. Но знаю, что у людей со взглядами, которые вы представляете, и истинных друзей во Франции немало. И количество их растёт", - сказал Путин во время пленарного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".В этом году заседание клуба "Валдай" проходит в Сочи со 2 по 5 октября. Путин традиционно встречается с участниками клуба с момента его основания, обычно глава государства выступает с обширной речью, а затем отвечает на вопросы экспертов.Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты Moscow Times, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile.С 2014 года клуб перешел от формата "рассказа миру о России" к практически ориентированной работе по формированию глобальной повестки дня, к квалифицированной и объективной оценке мировых политических и экономических проблем. Одной из основных своих целей клуб видит консолидацию мировой интеллектуальной элиты для выработки решений по преодолению кризисов мировой системы.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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россия, франция, владимир путин, в мире
Россия, Франция, Владимир Путин, В мире
Путин заявил, что у России немало друзей во Франции

Путин: число друзей России во Франции растет, их немало

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Владимир Путин
Читать ria.ru в
СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Россия имеет немало "истинных друзей" во Франции, их количество увеличивается, заявил президент России Владимир Путин.
"Да, сегодня ситуация иная. Сегодня во главе Франции стоят совершенно другие люди, и дело не в возрасте, а во взглядах на значение Франции, даже может быть на её историю, на её будущее. Не буду давать оценок, это не наше дело, это дело самого французского народа. Но знаю, что у людей со взглядами, которые вы представляете, и истинных друзей во Франции немало. И количество их растёт", - сказал Путин во время пленарного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
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В этом году заседание клуба "Валдай" проходит в Сочи со 2 по 5 октября. Путин традиционно встречается с участниками клуба с момента его основания, обычно глава государства выступает с обширной речью, а затем отвечает на вопросы экспертов.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты Moscow Times, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile.
С 2014 года клуб перешел от формата "рассказа миру о России" к практически ориентированной работе по формированию глобальной повестки дня, к квалифицированной и объективной оценке мировых политических и экономических проблем. Одной из основных своих целей клуб видит консолидацию мировой интеллектуальной элиты для выработки решений по преодолению кризисов мировой системы.
Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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