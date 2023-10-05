https://ria.ru/20231005/putin-1900799022.html
Российские компании обслуживают свои долговые обязательства, заявил Путин
Российские компании обслуживают свои долговые обязательства, заявил Путин - РИА Новости, 05.10.2023
Российские компании обслуживают свои долговые обязательства, заявил Путин
Все российские компании обслуживают свои долговые обязательства, все сложности преодолеваются, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T19:56
2023-10-05T19:56
2023-10-05T20:07
экономика
россия
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900746416_0:0:3142:1767_1920x0_80_0_0_af778d2153cf22f28e33c4e912780425.jpg
СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Все российские компании обслуживают свои долговые обязательства, все сложности преодолеваются, заявил президент России Владимир Путин."Долги сокращаются. Мы существенным образом сократили внешнюю задолженность, все наши компании обсуживают все свои долговые обязательства", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".Россия не только преодолела все трудности прошлого года, но и ушла в плюсы, добавил президент, отметив при этом, что некоторые проблемы всё же есть, но власти РФ их видят и реагируют на них.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20231005/putin-1900797297.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900746416_0:55:2657:2048_1920x0_80_0_0_44c4ddab0ab3998ec5cc6ad35ce79a82.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай"
Экономика, Россия, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
Российские компании обслуживают свои долговые обязательства, заявил Путин
Путин: все российские компании обслуживают свои долговые обязательства