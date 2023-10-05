https://ria.ru/20231005/putin-1900799022.html

Российские компании обслуживают свои долговые обязательства, заявил Путин

Российские компании обслуживают свои долговые обязательства, заявил Путин - РИА Новости, 05.10.2023

Российские компании обслуживают свои долговые обязательства, заявил Путин

Все российские компании обслуживают свои долговые обязательства, все сложности преодолеваются, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T19:56

2023-10-05T19:56

2023-10-05T20:07

экономика

россия

владимир путин

международный дискуссионный клуб "валдай"

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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Все российские компании обслуживают свои долговые обязательства, все сложности преодолеваются, заявил президент России Владимир Путин."Долги сокращаются. Мы существенным образом сократили внешнюю задолженность, все наши компании обсуживают все свои долговые обязательства", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".Россия не только преодолела все трудности прошлого года, но и ушла в плюсы, добавил президент, отметив при этом, что некоторые проблемы всё же есть, но власти РФ их видят и реагируют на них.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20231005/putin-1900797297.html

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экономика, россия, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай"