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Российские компании обслуживают свои долговые обязательства, заявил Путин - РИА Новости, 05.10.2023
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19:56 05.10.2023 (обновлено: 20:07 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/putin-1900799022.html
Российские компании обслуживают свои долговые обязательства, заявил Путин
Российские компании обслуживают свои долговые обязательства, заявил Путин - РИА Новости, 05.10.2023
Российские компании обслуживают свои долговые обязательства, заявил Путин
Все российские компании обслуживают свои долговые обязательства, все сложности преодолеваются, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T19:56
2023-10-05T20:07
экономика
россия
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Все российские компании обслуживают свои долговые обязательства, все сложности преодолеваются, заявил президент России Владимир Путин."Долги сокращаются. Мы существенным образом сократили внешнюю задолженность, все наши компании обсуживают все свои долговые обязательства", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".Россия не только преодолела все трудности прошлого года, но и ушла в плюсы, добавил президент, отметив при этом, что некоторые проблемы всё же есть, но власти РФ их видят и реагируют на них.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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экономика, россия, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай"
Экономика, Россия, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
Российские компании обслуживают свои долговые обязательства, заявил Путин

Путин: все российские компании обслуживают свои долговые обязательства

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Владимир Путин
Читать ria.ru в
СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Все российские компании обслуживают свои долговые обязательства, все сложности преодолеваются, заявил президент России Владимир Путин.
"Долги сокращаются. Мы существенным образом сократили внешнюю задолженность, все наши компании обсуживают все свои долговые обязательства", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Россия не только преодолела все трудности прошлого года, но и ушла в плюсы, добавил президент, отметив при этом, что некоторые проблемы всё же есть, но власти РФ их видят и реагируют на них.
Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
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ЭкономикаРоссияВладимир ПутинМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"
 
 
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