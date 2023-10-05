https://ria.ru/20231005/putin-1900798401.html

Путин заявил, что количество его друзей в Германии растет

Путин заявил, что количество его друзей в Германии растет - РИА Новости, 05.10.2023

Путин заявил, что количество его друзей в Германии растет

Президент России Владимир Путин заявил, что у него остаются друзья в Германии, и более того, их количество даже растет за счет тех, кто "преследует интересы... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T19:53

2023-10-05T19:53

2023-10-05T19:59

германия

россия

владимир путин

федор лукьянов

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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что у него остаются друзья в Германии, и более того, их количество даже растет за счет тех, кто "преследует интересы своего народа"."Вы знаете, дело не в том, остались ли у меня друзья в Германии, хотя у меня там есть друзья, и количество их растет, как ни покажется странным. <...> Прежде всего, за счет тех, которые преследуют интересы своего собственного народа и не хотят обслуживать чужие интересы", - сказал Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" в ответ на соответствующий вопрос от модератора, директора клуба по научной работе Федора Лукьянова.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20231005/germaniya-1900782435.html

германия

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германия, россия, владимир путин, федор лукьянов