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Путин заявил, что количество его друзей в Германии растет - РИА Новости, 05.10.2023
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19:53 05.10.2023 (обновлено: 19:59 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/putin-1900798401.html
Путин заявил, что количество его друзей в Германии растет
Путин заявил, что количество его друзей в Германии растет - РИА Новости, 05.10.2023
Путин заявил, что количество его друзей в Германии растет
Президент России Владимир Путин заявил, что у него остаются друзья в Германии, и более того, их количество даже растет за счет тех, кто "преследует интересы... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T19:53
2023-10-05T19:59
германия
россия
владимир путин
федор лукьянов
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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что у него остаются друзья в Германии, и более того, их количество даже растет за счет тех, кто "преследует интересы своего народа"."Вы знаете, дело не в том, остались ли у меня друзья в Германии, хотя у меня там есть друзья, и количество их растет, как ни покажется странным. &lt;...&gt; Прежде всего, за счет тех, которые преследуют интересы своего собственного народа и не хотят обслуживать чужие интересы", - сказал Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" в ответ на соответствующий вопрос от модератора, директора клуба по научной работе Федора Лукьянова.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20231005/germaniya-1900782435.html
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германия, россия, владимир путин, федор лукьянов
Германия, Россия, Владимир Путин, Федор Лукьянов
Путин заявил, что количество его друзей в Германии растет

Путин: у меня остались друзья в Германии и их количество растет

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Владимир Путин. Архивное фото
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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что у него остаются друзья в Германии, и более того, их количество даже растет за счет тех, кто "преследует интересы своего народа".
"Вы знаете, дело не в том, остались ли у меня друзья в Германии, хотя у меня там есть друзья, и количество их растет, как ни покажется странным. <...> Прежде всего, за счет тех, которые преследуют интересы своего собственного народа и не хотят обслуживать чужие интересы", - сказал Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" в ответ на соответствующий вопрос от модератора, директора клуба по научной работе Федора Лукьянова.
Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
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