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Россия не создает блоков, заявил Путин - РИА Новости, 05.10.2023
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19:47 05.10.2023 (обновлено: 19:57 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/putin-1900796696.html
Россия не создает блоков, заявил Путин
Россия не создает блоков, заявил Путин - РИА Новости, 05.10.2023
Россия не создает блоков, заявил Путин
Россия не создает никаких блоков, но вместе с Китаем вынуждена реагировать на то, что происходит у ее границ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T19:47
2023-10-05T19:57
россия
китай
в мире
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Россия не создает никаких блоков, но вместе с Китаем вынуждена реагировать на то, что происходит у ее границ, заявил президент России Владимир Путин."Нам важно своевременно на это реагировать, мы будем расширять наше (с Китаем - ред.) взаимодействие и в сфере безопасности. При этом мы не создаем никаких блоков против кого бы это ни было, но вынуждены реагировать на то, что происходит вокруг наших государств", - сказал глава государства в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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россия, китай, в мире, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай"
Россия, Китай, В мире, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
Россия не создает блоков, заявил Путин

Путин: РФ не создает блоков, но реагирует на происходящее у границ вместе с КНР

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВладимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Россия не создает никаких блоков, но вместе с Китаем вынуждена реагировать на то, что происходит у ее границ, заявил президент России Владимир Путин.
"Нам важно своевременно на это реагировать, мы будем расширять наше (с Китаем - ред.) взаимодействие и в сфере безопасности. При этом мы не создаем никаких блоков против кого бы это ни было, но вынуждены реагировать на то, что происходит вокруг наших государств", - сказал глава государства в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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18 сентября, 19:14
 
РоссияКитайВ миреВладимир ПутинМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"
 
 
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