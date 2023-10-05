https://ria.ru/20231005/putin-1900796696.html

Россия не создает блоков, заявил Путин

Россия не создает блоков, заявил Путин - РИА Новости, 05.10.2023

Россия не создает блоков, заявил Путин

Россия не создает никаких блоков, но вместе с Китаем вынуждена реагировать на то, что происходит у ее границ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T19:47

2023-10-05T19:47

2023-10-05T19:57

россия

китай

в мире

владимир путин

международный дискуссионный клуб "валдай"

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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Россия не создает никаких блоков, но вместе с Китаем вынуждена реагировать на то, что происходит у ее границ, заявил президент России Владимир Путин."Нам важно своевременно на это реагировать, мы будем расширять наше (с Китаем - ред.) взаимодействие и в сфере безопасности. При этом мы не создаем никаких блоков против кого бы это ни было, но вынуждены реагировать на то, что происходит вокруг наших государств", - сказал глава государства в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230918/politika-1897068115.html

россия

китай

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2023

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россия, китай, в мире, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай"