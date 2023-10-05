https://ria.ru/20231005/putin-1900796541.html

Россия никогда не возражала против вступления Украины в ЕС, заявил Путин

Россия никогда не возражала против вступления Украины в ЕС, заявил Путин - РИА Новости, 05.10.2023

Россия никогда не возражала против вступления Украины в ЕС, заявил Путин

Россия никогда не возражала и не высказывалась негативно о вступлении Украины в Европейское экономическое сообщество, так как РФ не видит для себя никакой... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T19:46

2023-10-05T19:46

2023-10-05T20:02

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евросоюз

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СОЧИ, 5 окт – РИА Новости. Россия никогда не возражала и не высказывалась негативно о вступлении Украины в Европейское экономическое сообщество, так как РФ не видит для себя никакой военной угрозы в экономическом взаимодействии любых стран, заявил президент России Владимир Путин."Мы никогда не возражали и не высказывали какой-то негативной позиции в отношении планов вступления Украины в Европейское экономическое сообщество. Никогда", - сказал Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".Президент подчеркнул, что Россия не видит для себя никакой военной угрозы в "экономическом взаимодействии любой страны, экономических союзов"."Поэтому не считаем себя в праве даже обсуждать эту тему. Это дело самой Украины и Европейских государств", - добавил Путин.Также глава государства вспомнил, что экс-президент Украины Виктор Янукович сказал, что считает, что условия договора о создании ассоциации с Евросоюзом несет определённые угрозы для украинской экономики, поэтому эти вопросы необходимо проработать дополнительно.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://radiosputnik.ria.ru/20231005/putin-1900786248.html

https://ria.ru/20231005/ukraina-1900796143.html

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россия, украина, евросоюз, в мире