https://ria.ru/20231005/putin-1900795881.html
Путин высказался о возможном вхождении Украины в ЕС
Путин высказался о возможном вхождении Украины в ЕС - РИА Новости, 05.10.2023
Путин высказался о возможном вхождении Украины в ЕС
Если Евросоюз готов принять к себе такую экономику, как у Украины, флаг им в руки, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T19:42
2023-10-05T19:42
2023-10-05T19:54
украина
евросоюз
владимир путин
россия
в мире
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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Если Евросоюз готов принять к себе такую экономику, как у Украины, флаг им в руки, заявил президент России Владимир Путин."Евросоюз готов такую экономику принять в свой состав? Флаг в руки и вперед", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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украина, евросоюз, владимир путин, россия, в мире
Украина, Евросоюз, Владимир Путин, Россия, В мире
Путин высказался о возможном вхождении Украины в ЕС
Путин: если Евросоюз готов принять Украину с такой экономикой, то флаг в руки