https://ria.ru/20231005/putin-1900795881.html

Путин высказался о возможном вхождении Украины в ЕС

Путин высказался о возможном вхождении Украины в ЕС - РИА Новости, 05.10.2023

Путин высказался о возможном вхождении Украины в ЕС

Если Евросоюз готов принять к себе такую экономику, как у Украины, флаг им в руки, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T19:42

2023-10-05T19:42

2023-10-05T19:54

украина

евросоюз

владимир путин

россия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900746416_0:0:3142:1767_1920x0_80_0_0_af778d2153cf22f28e33c4e912780425.jpg

СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Если Евросоюз готов принять к себе такую экономику, как у Украины, флаг им в руки, заявил президент России Владимир Путин."Евросоюз готов такую экономику принять в свой состав? Флаг в руки и вперед", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20231005/putin-1900796541.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, евросоюз, владимир путин, россия, в мире