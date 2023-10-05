https://ria.ru/20231005/putin-1900795321.html

Путин заявил, что в ЮАР не обиделись на него из-за отсутствия на БРИКС

Путин заявил, что в ЮАР не обиделись на него из-за отсутствия на БРИКС - РИА Новости, 05.10.2023

Путин заявил, что в ЮАР не обиделись на него из-за отсутствия на БРИКС

Президент России Владимир Путин заявил, что глава ЮАР Сирил Рамафоса не обиделся в связи с его решением не ехать в республику на саммит БРИКС. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T19:37

2023-10-05T19:37

2023-10-05T19:50

брикс

юар

владимир путин

сирил рамафоса

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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что глава ЮАР Сирил Рамафоса не обиделся в связи с его решением не ехать в республику на саммит БРИКС."А за что? Нет. Мы с ним договорились же, он дважды приезжал в Россию, мы с ним встречались, долго беседовали. Никаких проблем нет, и я считаю, что он БРИКС провел блестяще", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" в ответ на вопрос, не обиделся ли Рамафоса на то, что он не посетил саммит БРИКС в этом году.Путин отметил дипломатическое искусство Рамафосы, поскольку вопрос по расширению БРИКС было непросто решить, "а он это сделал, он так вежливо, тактично, многократно возвращался к одной и той же теме". Президент России добавил, что тоже не держит обиды на президента ЮАР и считает его другом России.В этом году заседание клуба "Валдай" проходит в Сочи со 2 по 5 октября. Путин традиционно встречается с участниками клуба с момента его основания, обычно глава государства выступает с обширной речью, а затем отвечает на вопросы экспертов.Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты Moscow Times, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile.С 2014 года клуб перешел от формата "рассказа миру о России" к практически ориентированной работе по формированию глобальной повестки дня, к квалифицированной и объективной оценке мировых политических и экономических проблем. Одной из основных своих целей клуб видит консолидацию мировой интеллектуальной элиты для выработки решений по преодолению кризисов мировой системы.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20231005/briks-1900767808.html

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брикс, юар, владимир путин, сирил рамафоса