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В терактах на "Северных потоках" виноваты заинтересованные, заявил Путин - РИА Новости, 05.10.2023
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19:31 05.10.2023 (обновлено: 19:44 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/putin-1900793969.html
В терактах на "Северных потоках" виноваты заинтересованные, заявил Путин
В терактах на "Северных потоках" виноваты заинтересованные, заявил Путин - РИА Новости, 05.10.2023
В терактах на "Северных потоках" виноваты заинтересованные, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о том, кто виноват в терактах на "Северных потоках", заявил, что сначала надо ответить на вопрос, кто в этом... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T19:31
2023-10-05T19:44
северный поток — 2
северный поток
владимир путин
сеймур херш
джо байден
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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о том, кто виноват в терактах на "Северных потоках", заявил, что сначала надо ответить на вопрос, кто в этом заинтересован, по его мнению, это американский поставщик энергоносителей на европейский рынок. "И, наконец, в ответ на вопрос, а кто же виноват, всегда нужно ответить на вопрос, кто заинтересован в этом? Заинтересован, конечно, американский поставщик энергоносителей на европейские рынок. Американцы давно этого хотят, и они этого добились, а чьими руками - это уже не имеет никакого значения", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", отвечая на вопросы о теракте на "Северных потоках". Но есть и другая составляющая всей этой проблемы, добавил он. "Конечно, если когда-нибудь будет выявлено, кто это сделал, надо привлекать к ответственности. Это акт международного терроризма", - подчеркнул глава российского государства. При этом, напомнил Путин, сохраняется одна ветка "Северного потока — 2", она не повреждена, по ней можно поставлять 27,5 миллиарда кубических метров газа в Европу."Это только решение правительства Федеративной Республики Германия, больше ничего не надо. Вот сегодня решение - завтра вентиль мы поворачиваем и всё, и газ пошёл. Но они же этого не делают. Потому что, как у нас говорят, вашингтонский обком не разрешает в ущерб собственным своим интересам", - отметил президент РФ.Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20230926/sevpotoki-1898845291.html
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"Вашингтонский "обком" не разрешает" – Путин о поставке газа в Европу
"Вашингтонский "обком" не разрешает" – Путин о поставке газа в Европу
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северный поток — 2, северный поток, владимир путин, сеймур херш, джо байден, сша, в мире, экономика
Северный поток — 2, Северный поток, Владимир Путин, Сеймур Херш, Джо Байден, США, В мире, Экономика
В терактах на "Северных потоках" виноваты заинтересованные, заявил Путин

Путин: в подрыве "Северных потоков" виноват американский поставщика газа в ЕС

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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о том, кто виноват в терактах на "Северных потоках", заявил, что сначала надо ответить на вопрос, кто в этом заинтересован, по его мнению, это американский поставщик энергоносителей на европейский рынок.
"И, наконец, в ответ на вопрос, а кто же виноват, всегда нужно ответить на вопрос, кто заинтересован в этом? Заинтересован, конечно, американский поставщик энергоносителей на европейские рынок. Американцы давно этого хотят, и они этого добились, а чьими руками - это уже не имеет никакого значения", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", отвечая на вопросы о теракте на "Северных потоках".
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Но есть и другая составляющая всей этой проблемы, добавил он. "Конечно, если когда-нибудь будет выявлено, кто это сделал, надо привлекать к ответственности. Это акт международного терроризма", - подчеркнул глава российского государства.
При этом, напомнил Путин, сохраняется одна ветка "Северного потока — 2", она не повреждена, по ней можно поставлять 27,5 миллиарда кубических метров газа в Европу.
"Это только решение правительства Федеративной Республики Германия, больше ничего не надо. Вот сегодня решение - завтра вентиль мы поворачиваем и всё, и газ пошёл. Но они же этого не делают. Потому что, как у нас говорят, вашингтонский обком не разрешает в ущерб собственным своим интересам", - отметил президент РФ.
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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Северный поток — 2Северный потокВладимир ПутинСеймур ХершДжо БайденСШАВ миреЭкономика
 
 
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