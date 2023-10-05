https://ria.ru/20231005/putin-1900788594.html

Подрывы "Северных потоков" являются актами терроризма, заявил Путин

Подрывы "Северных потоков" являются актами терроризма, заявил Путин - РИА Новости, 05.10.2023

Подрывы "Северных потоков" являются актами терроризма, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин назвал теракты на "Северных потоках" актами международного терроризма. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T19:09

2023-10-05T19:09

2023-10-05T19:10

сша

владимир путин

сеймур херш

джо байден

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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал теракты на "Северных потоках" актами международного терроризма. "Первое на что хотел бы обратить внимание - это то, что задолго до этих взрывов президент Соединенных Штатов публично сказал, что Соединенные штаты сделают всё для того, чтобы поставки российских энергоносителей в Европу по этим трубопроводным системам были прекращены. Причём так многозначительно улыбнулся и сказал, сейчас не буду говорить, как это будет сделано, но мы сделаем это", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", отвечая на вопросы о теракте на "Северных потоках". "Второе - разрушение этих инфраструктурных объектов, безусловно, является актом международного терроризма", - подчеркнул глава российского государства. Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.

https://ria.ru/20231005/putin-1900783051.html

https://ria.ru/20231005/ekonomika-1900743954.html

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сша, владимир путин, сеймур херш, джо байден, северный поток — 2, северный поток, в мире