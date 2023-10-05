https://ria.ru/20231005/putin-1900788594.html
Подрывы "Северных потоков" являются актами терроризма, заявил Путин
Подрывы "Северных потоков" являются актами терроризма, заявил Путин - РИА Новости, 05.10.2023
Подрывы "Северных потоков" являются актами терроризма, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин назвал теракты на "Северных потоках" актами международного терроризма. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T19:09
2023-10-05T19:09
2023-10-05T19:10
сша
владимир путин
сеймур херш
джо байден
северный поток — 2
северный поток
в мире
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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал теракты на "Северных потоках" актами международного терроризма. "Первое на что хотел бы обратить внимание - это то, что задолго до этих взрывов президент Соединенных Штатов публично сказал, что Соединенные штаты сделают всё для того, чтобы поставки российских энергоносителей в Европу по этим трубопроводным системам были прекращены. Причём так многозначительно улыбнулся и сказал, сейчас не буду говорить, как это будет сделано, но мы сделаем это", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", отвечая на вопросы о теракте на "Северных потоках". "Второе - разрушение этих инфраструктурных объектов, безусловно, является актом международного терроризма", - подчеркнул глава российского государства. Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
https://ria.ru/20231005/putin-1900783051.html
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сша, владимир путин, сеймур херш, джо байден, северный поток — 2, северный поток, в мире
США, Владимир Путин, Сеймур Херш, Джо Байден, Северный поток — 2, Северный поток, В мире
Подрывы "Северных потоков" являются актами терроризма, заявил Путин
Путин: подрывы "Северных потоков" являются актами международного терроризма
СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал теракты на "Северных потоках" актами международного терроризма.
"Первое на что хотел бы обратить внимание - это то, что задолго до этих взрывов президент Соединенных Штатов публично сказал, что Соединенные штаты сделают всё для того, чтобы поставки российских энергоносителей в Европу по этим трубопроводным системам были прекращены. Причём так многозначительно улыбнулся и сказал, сейчас не буду говорить, как это будет сделано, но мы сделаем это", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", отвечая на вопросы о теракте на "Северных потоках".
Результатов расследования взрывов на "Северных потоках" нет, заявил Путин
"Второе - разрушение этих инфраструктурных объектов, безусловно, является актом международного терроризма", - подчеркнул глава российского государства.
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш
8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден
по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США
не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
США навязывают экономическую стратегию Европе, заявил Путин