https://ria.ru/20231005/putin-1900785709.html

Путин объяснил, почему Россия продолжает платить Украине за транзит газа

Путин объяснил, почему Россия продолжает платить Украине за транзит газа - РИА Новости, 05.10.2023

Путин объяснил, почему Россия продолжает платить Украине за транзит газа

Президент России Владимир Путин заявил, что поставки газа из России идут, в том числе через Украину, РФ платит деньги за транзит, украинская сторона называет... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T18:59

2023-10-05T18:59

2023-10-05T19:19

экономика

россия

украина

владимир путин

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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что поставки газа из России идут, в том числе через Украину, РФ платит деньги за транзит, украинская сторона называет Россию "агрессором, но деньги, судя по всему, не пахнут"."Поставки (газа - ред.) продолжаются, в том числе и через территорию Украины. Мы же транзитируем через территорию Украины и платим деньги за этот транзит", - сказал Путин во время пленарного заседания международного дискуссионного клуба “Валдай”.По его словам, Россия открыта к сотрудничеству, однако Украина называет страну "агрессором"."Мы слышим, что мы агрессоры, но деньги, судя по всему, не пахнут. Деньги-то они получают с удовольствием. Мы ведем себя открыто. Мы готовы к сотрудничеству. Не хотят - не надо", - отметил Путин.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

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экономика, россия, украина, владимир путин