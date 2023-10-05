https://ria.ru/20231005/putin-1900783051.html
Результатов расследования взрывов на "Северных потоках" нет, заявил Путин
Результатов расследования взрывов на "Северных потоках" нет, заявил Путин - РИА Новости, 05.10.2023
Результатов расследования взрывов на "Северных потоках" нет, заявил Путин
Результатов расследования взрывов на "Северных потоках" нет и, скорее всего, не будет, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T18:51
2023-10-05T18:51
2023-10-05T20:57
северный поток
владимир путин
сша
в мире
сеймур херш
северный поток — 2
джо байден
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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Результатов расследования взрывов на "Северных потоках" нет и, скорее всего, не будет, заявил президент РФ Владимир Путин."Нас не допускают к расследованию, несмотря на наши предложения и многократные призывы сделать это. Результатов, расследования нет и, судя по всему, не будет", - Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", отвечая на вопросы о теракте на "Северных потоках".Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20231005/zapad-1900747876.html
https://radiosputnik.ria.ru/20231005/putin-1900675574.html
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Северный поток, Владимир Путин, США, В мире, Сеймур Херш, Северный поток — 2, Джо Байден
Результатов расследования взрывов на "Северных потоках" нет, заявил Путин
Путин: результатов расследования взрывов на "Северных потоках" нет и не будет