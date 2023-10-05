https://ria.ru/20231005/putin-1900772812.html
Россия может отозвать ратификацию ДВЗЯИ, заявил Путин
Россия может отозвать ратификацию ДВЗЯИ, заявил Путин - РИА Новости, 05.10.2023
Россия может отозвать ратификацию ДВЗЯИ, заявил Путин
Россия может повести себя зеркально по отношению к США, которые не ратифицировали документ о запрете испытаний ядерного оружия, заявил президент Владимир Путин... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T18:13
2023-10-05T18:13
2023-10-05T19:00
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СОЧИ, 5 окт — РИА Новости. Россия может повести себя зеркально по отношению к США, которые не ратифицировали документ о запрете испытаний ядерного оружия, заявил президент Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай"."Я слышу уже призывы начать испытания ядерного оружия, вернуться к испытаниям <...> США подписали соответствующий международный акт, договор о запрете на испытания ядерного оружия, и Россия его подписала. Россия подписала и ратифицировала, а США подписали, но не ратифицировали", — пояснил глава государства.По его словам, он не готов сейчас сказать, нужно ли России проводить испытания ядерного оружия, но Москва может повести себя зеркально в отношениях с Вашингтоном."Но это вопросы депутатов Государственной Думы, теоретически можно отозвать эту ратификацию, если мы это сделаем, этого будет вполне достаточно", — отметил Путин.Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был подписан в 1996 году. Некоторые страны, включая США и Китай, до сих пор его не ратифицировали. Россия сделала это в 2000 году. При этом указанные страны взяли на себя добровольные обязательства не проводить такие испытания. В марте замглавы МИД Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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сша, россия, владимир путин, госдума рф, международный дискуссионный клуб "валдай", в мире
США, Россия, Владимир Путин, Госдума РФ, Международный дискуссионный клуб "Валдай", В мире
Россия может отозвать ратификацию ДВЗЯИ, заявил Путин
Путин: Россия может отозвать ратификацию договора о запрете ядерных испытаний
СОЧИ, 5 окт — РИА Новости. Россия может повести себя зеркально по отношению к США, которые не ратифицировали документ о запрете испытаний ядерного оружия, заявил президент Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Я слышу уже призывы начать испытания ядерного оружия, вернуться к испытаниям <...> США подписали соответствующий международный акт, договор о запрете на испытания ядерного оружия, и Россия его подписала. Россия подписала и ратифицировала, а США подписали, но не ратифицировали", — пояснил глава государства.
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По его словам, он не готов сейчас сказать, нужно ли России проводить испытания ядерного оружия, но Москва может повести себя зеркально в отношениях с Вашингтоном.
"Но это вопросы депутатов Государственной Думы, теоретически можно отозвать эту ратификацию, если мы это сделаем, этого будет вполне достаточно", — отметил Путин.
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был подписан в 1996 году. Некоторые страны, включая США и Китай
, до сих пор его не ратифицировали. Россия сделала это в 2000 году. При этом указанные страны взяли на себя добровольные обязательства не проводить такие испытания. В марте замглавы МИД Сергей Рябков
отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США.
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