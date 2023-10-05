https://ria.ru/20231005/putin-1900760742.html

Когда Карабах объявил о независимости, Армения ее не признала, заявил Путин

Когда Карабах объявил о независимости, Армения ее не признала, заявил Путин - РИА Новости, 05.10.2023

Когда Карабах объявил о независимости, Армения ее не признала, заявил Путин

Когда Карабах объявил о своей независимости, никто ее не признал - даже Армения, хоть это и странно, считает президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T17:43

2023-10-05T17:43

2023-10-05T18:05

ситуация в нагорном карабахе

армения

владимир путин

россия

сочи

в мире

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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Когда Карабах объявил о своей независимости, никто ее не признал - даже Армения, хоть это и странно, считает президент России Владимир Путин."Когда Карабах объявил о своей независимости, никто не признал эту независимость - даже Армения, что, честно говоря, для меня странно. Но тем не менее, такое было решение. Они не признали независимость Карабаха", – сказал Путин во время пленарного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".В этом году заседание клуба "Валдай" проходит в Сочи со 2 по 5 октября. Путин традиционно встречается с участниками клуба с момента его основания, обычно глава государства выступает с обширной речью, а затем отвечает на вопросы экспертов.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20231005/putin-1900760742.html

армения

россия

сочи

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ситуация в нагорном карабахе, армения, владимир путин, россия, сочи, в мире