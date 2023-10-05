https://ria.ru/20231005/putin-1900760058.html

У миротворцев России в Карабахе было право лишь на наблюдение, заявил Путин

У миротворцев России в Карабахе было право лишь на наблюдение, заявил Путин - РИА Новости, 05.10.2023

У миротворцев России в Карабахе было право лишь на наблюдение, заявил Путин

Российские миротворцы в Карабахе после 2020 года имели права только в наблюдении за соблюдением прекращения огня, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T17:41

2023-10-05T17:41

2023-10-05T18:18

россия

ситуация в зоне карабахского конфликта

владимир путин

азербайджан

армения

ильхам алиев

никол пашинян

международный дискуссионный клуб "валдай"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/14/1897629009_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_4070b098e3f592f25da2a04c6d7269af.jpg

СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Российские миротворцы в Карабахе после 2020 года имели права только в наблюдении за соблюдением прекращения огня, заявил президент России Владимир Путин."Правовой статус наших миротворцев был основан исключительно на заявлении от ноября 2020 года, никакого статуса миротворцев так и не возникло. Сейчас не буду говорить почему, Азербайджан считал, что нет в этом необходимости, но подписывать без Азербайджана бессмысленно, поэтому весь статус был основан, повторяю, исключительно на заявлении от ноября 2020 года, и права миротворцев заключались только в одном: в наблюдение за соблюдением режима прекращения огня. Всё", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".По его словам, никаких других прав у миротворцев не было - только наблюдение за прекращением огня. "Такое зыбкое состоянии продолжалось определённое время", - добавил он.Президент Азербайджана Ильхам Алиев призывал Россию договариваться о статусе миротворцев в Карабахе на двусторонней основе, премьер-министр Армении Никол Пашинян был согласен, заявил Путин."На одной из встреч ко мне президент Алиев подошел и говорит: "Ну, вот видите, все признали, что Карабах наш, ваши миротворцы там находятся на нашей территории". Понимаете, даже статус наших миротворцев претерпел сразу качественные изменения после статуса Карабаха как части Азербайджана. Он говорит: "Ваши военные находятся на нашей территории, давайте теперь договариваться об их статусе на двусторонней основе". Ну, а премьер Пашинян подтвердил: "Да, вам нужно теперь договариваться на двусторонней основе", - сказал Путин.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20231005/vardanyan-1900763753.html

https://ria.ru/20231003/pokinuvshie-1900301131.html

россия

азербайджан

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, ситуация в зоне карабахского конфликта, владимир путин, азербайджан, армения, ильхам алиев, никол пашинян, международный дискуссионный клуб "валдай"