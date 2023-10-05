https://ria.ru/20231005/putin-1900758473.html
Путин ответил на обвинения Евросовета о якобы предательстве Армении
Путин ответил на обвинения Евросовета о якобы предательстве Армении - РИА Новости, 05.10.2023
Путин ответил на обвинения Евросовета о якобы предательстве Армении
Президент Владимир Путин ответил русской поговоркой на заявление главы Евросовета Шарля Мишеля, что Россия якобы предала армянский народ. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T17:36
2023-10-05T17:36
2023-10-05T20:35
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СОЧИ, 5 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин ответил русской поговоркой на заявление главы Евросовета Шарля Мишеля, что Россия якобы предала армянский народ.С просьбой прокомментировать слова европейского политика к главе государства на Валдайском форуме обратился модератор панельной сессии, директор клуба по научной работе Федор Лукьянов. Президент сначала еще раз уточнил, кто сделал такое заявление, после чего сказал: "Знаете, у нас в народе говорят: "Чья бы кобыла мычала, а твоя бы молчала".Ведущий, в свою очередь, попытался его поправить, уточнив, что обычно говорят "корова"."Корова, кобыла — неважно. Животное, короче, какое-то", — ответил Путин.В этом году заседание клуба "Валдай" проходит в Сочи с 2 по 5 октября. Российский лидер традиционно встречается с его участниками с момента основания. Обычно он выступает с обширной речью, а затем отвечает на вопросы экспертов.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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армения, россия, европа, валдай, владимир путин, шарль мишель, федор лукьянов, евросовет, в мире
Армения, Россия, Европа, Валдай, Владимир Путин, Шарль Мишель, Федор Лукьянов, Евросовет, В мире
Путин ответил на обвинения Евросовета о якобы предательстве Армении
Путин ответил на слова Мишеля об армянском народе фразой "Чья бы кобыла мычала"
СОЧИ, 5 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин ответил русской поговоркой на заявление главы Евросовета Шарля Мишеля, что Россия якобы предала армянский народ.
С просьбой прокомментировать слова европейского политика к главе государства на Валдайском форуме обратился модератор панельной сессии, директор клуба по научной работе Федор Лукьянов
.
Президент сначала еще раз уточнил, кто сделал такое заявление, после чего сказал: "Знаете, у нас в народе говорят: "Чья бы кобыла мычала, а твоя бы молчала".
Ведущий, в свою очередь, попытался его поправить, уточнив, что обычно говорят "корова".
"Корова, кобыла — неважно. Животное, короче, какое-то", — ответил Путин.
В этом году заседание клуба "Валдай" проходит в Сочи
с 2 по 5 октября. Российский лидер традиционно встречается с его участниками с момента основания. Обычно он выступает с обширной речью, а затем отвечает на вопросы экспертов.
Когда Карабах объявил о независимости, Армения ее не признала, заявил Путин