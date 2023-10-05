https://ria.ru/20231005/putin-1900758473.html

Путин ответил на обвинения Евросовета о якобы предательстве Армении

Путин ответил на обвинения Евросовета о якобы предательстве Армении - РИА Новости, 05.10.2023

Путин ответил на обвинения Евросовета о якобы предательстве Армении

Президент Владимир Путин ответил русской поговоркой на заявление главы Евросовета Шарля Мишеля, что Россия якобы предала армянский народ. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T17:36

2023-10-05T17:36

2023-10-05T20:35

армения

россия

европа

валдай

владимир путин

шарль мишель

федор лукьянов

евросовет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900757028_0:51:3114:1803_1920x0_80_0_0_220369d11fc861723fd7a9dc0b3838c1.jpg

СОЧИ, 5 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин ответил русской поговоркой на заявление главы Евросовета Шарля Мишеля, что Россия якобы предала армянский народ.С просьбой прокомментировать слова европейского политика к главе государства на Валдайском форуме обратился модератор панельной сессии, директор клуба по научной работе Федор Лукьянов. Президент сначала еще раз уточнил, кто сделал такое заявление, после чего сказал: "Знаете, у нас в народе говорят: "Чья бы кобыла мычала, а твоя бы молчала".Ведущий, в свою очередь, попытался его поправить, уточнив, что обычно говорят "корова"."Корова, кобыла — неважно. Животное, короче, какое-то", — ответил Путин.В этом году заседание клуба "Валдай" проходит в Сочи с 2 по 5 октября. Российский лидер традиционно встречается с его участниками с момента основания. Обычно он выступает с обширной речью, а затем отвечает на вопросы экспертов.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20231005/putin-1900760742.html

армения

россия

европа

валдай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

армения, россия, европа, валдай, владимир путин, шарль мишель, федор лукьянов, евросовет, в мире