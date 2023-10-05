https://ria.ru/20231005/putin-1900750451.html
Путин заявил, что Россия выступает за равноправие всех стран
Путин заявил, что Россия выступает за равноправие всех стран - РИА Новости, 05.10.2023
Путин заявил, что Россия выступает за равноправие всех стран
Россия выступает за равноправие всех стран, и ставить свои интересы в зависимость от других, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T17:20
2023-10-05T17:20
2023-10-05T17:58
россия
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
в мире
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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Россия выступает за равноправие всех стран, и ставить свои интересы в зависимость от других, заявил президент России Владимир Путин."Мы за равноправие, за различие потенциалов разных стран. Это абсолютно объективный фактор. Но не менее объективно и то, что больше никто не готов подчиняться, ставить свои интересы и нужды в зависимость от кого бы то ни было. И прежде всего - от более богатых или сильных", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".По словам Путина, это не просто естественное состояние международного сообщества, а квинтэссенция всего исторического опыта человечества."Таковы принципы, которых мы хотим придерживаться сами и к соблюдению которых мы приглашаем присоединиться всех наших друзей и коллег", - заключил глава государства.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
https://radiosputnik.ria.ru/20231005/putin-1900746943.html
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россия, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", в мире
Россия, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай", В мире
Путин заявил, что Россия выступает за равноправие всех стран
Путин: РФ выступает за равноправие всех стран, никто не должен подчиняться