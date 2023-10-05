https://ria.ru/20231005/putin-1900750451.html

Путин заявил, что Россия выступает за равноправие всех стран

Путин заявил, что Россия выступает за равноправие всех стран - РИА Новости, 05.10.2023

Путин заявил, что Россия выступает за равноправие всех стран

Россия выступает за равноправие всех стран, и ставить свои интересы в зависимость от других, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T17:20

2023-10-05T17:20

2023-10-05T17:58

россия

владимир путин

международный дискуссионный клуб "валдай"

в мире

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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Россия выступает за равноправие всех стран, и ставить свои интересы в зависимость от других, заявил президент России Владимир Путин."Мы за равноправие, за различие потенциалов разных стран. Это абсолютно объективный фактор. Но не менее объективно и то, что больше никто не готов подчиняться, ставить свои интересы и нужды в зависимость от кого бы то ни было. И прежде всего - от более богатых или сильных", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".По словам Путина, это не просто естественное состояние международного сообщества, а квинтэссенция всего исторического опыта человечества."Таковы принципы, которых мы хотим придерживаться сами и к соблюдению которых мы приглашаем присоединиться всех наших друзей и коллег", - заключил глава государства.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://radiosputnik.ria.ru/20231005/putin-1900746943.html

россия

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россия, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", в мире