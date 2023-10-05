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Путин заявил, что у России есть понимание своей задачи - РИА Новости, 05.10.2023
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17:18 05.10.2023 (обновлено: 17:35 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/putin-1900749406.html
Путин заявил, что у России есть понимание своей задачи
Путин заявил, что у России есть понимание своей задачи - РИА Новости, 05.10.2023
Путин заявил, что у России есть понимание своей задачи
Россия отдает себе отчет в том, куда ей стремиться, страна намерена жить в открытом взаимосвязанном мире, в котором никто и никогда не будет пытаться возводить... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T17:18
2023-10-05T17:35
россия
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
политика
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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Россия отдает себе отчет в том, куда ей стремиться, страна намерена жить в открытом взаимосвязанном мире, в котором никто и никогда не будет пытаться возводить искусственные барьеры на пути общения людей, заявил президент России Владимир Путин."Надо отдавать себе отчет в том, к чему мы стремимся, к чему мы хотим прийти и такое понимание в России есть. Первое - мы хотим жить в открытом взаимосвязанном мире, в котором никто и никогда не будет пытаться возводить искусственные барьеры на пути общения людей, их творческой реализации и процветания. Должна быть безбарьерная среда, вот к чему нужно стремиться", - заявил глава государства в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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россия, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", политика
Россия, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Политика
Путин заявил, что у России есть понимание своей задачи

Путин: Россия понимает к чему стремится, никто не создаст искусственные барьеры

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Владимир Путин
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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Россия отдает себе отчет в том, куда ей стремиться, страна намерена жить в открытом взаимосвязанном мире, в котором никто и никогда не будет пытаться возводить искусственные барьеры на пути общения людей, заявил президент России Владимир Путин.
"Надо отдавать себе отчет в том, к чему мы стремимся, к чему мы хотим прийти и такое понимание в России есть. Первое - мы хотим жить в открытом взаимосвязанном мире, в котором никто и никогда не будет пытаться возводить искусственные барьеры на пути общения людей, их творческой реализации и процветания. Должна быть безбарьерная среда, вот к чему нужно стремиться", - заявил глава государства в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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