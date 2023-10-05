https://ria.ru/20231005/putin-1900749406.html

Путин заявил, что у России есть понимание своей задачи

Путин заявил, что у России есть понимание своей задачи - РИА Новости, 05.10.2023

Путин заявил, что у России есть понимание своей задачи

Россия отдает себе отчет в том, куда ей стремиться, страна намерена жить в открытом взаимосвязанном мире, в котором никто и никогда не будет пытаться возводить... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T17:18

2023-10-05T17:18

2023-10-05T17:35

россия

владимир путин

международный дискуссионный клуб "валдай"

политика

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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Россия отдает себе отчет в том, куда ей стремиться, страна намерена жить в открытом взаимосвязанном мире, в котором никто и никогда не будет пытаться возводить искусственные барьеры на пути общения людей, заявил президент России Владимир Путин."Надо отдавать себе отчет в том, к чему мы стремимся, к чему мы хотим прийти и такое понимание в России есть. Первое - мы хотим жить в открытом взаимосвязанном мире, в котором никто и никогда не будет пытаться возводить искусственные барьеры на пути общения людей, их творческой реализации и процветания. Должна быть безбарьерная среда, вот к чему нужно стремиться", - заявил глава государства в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20231005/donbass-1900754609.html

россия

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россия, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", политика