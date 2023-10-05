https://ria.ru/20231005/putin-1900747434.html
Путин заявил, что свою цивилизацию никому нельзя предавать
Путин заявил, что свою цивилизацию никому нельзя предавать - РИА Новости, 05.10.2023
Путин заявил, что свою цивилизацию никому нельзя предавать
Свою цивилизацию никому нельзя предавать, это противоестественно, отвратительно и ведет к хаосу, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T17:13
2023-10-05T17:13
2023-10-05T17:35
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
россия
в мире
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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Свою цивилизацию никому нельзя предавать, это противоестественно, отвратительно и ведет к хаосу, заявил президент России Владимир Путин."И ещё одна очень важная вещь: свою цивилизацию, конечно, никому нельзя передавать. Это тоже путь к всеобщему хаосу. Это противоестественно и отвратительно", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".По его словам, цивилизация ничего никому не навязывает, но и не позволяет ничего навязывать себе, и если все будут придерживаться именно такого правила, это обеспечит гармоничное сосуществование и созидательное взаимодействие всех участников международных отношений."И, конечно защита своего цивилизационного выбора - огромная ответственность. Это касается реагирования на внешнее посягательство, налаживание тесных и конструктивных взаимосвязей с другими цивилизационными общностями, и главное - поддержание внутренней стабильности и гармонии. Ведь все мы видим, что международная среда сегодня, как я уже говорил, к сожалению, и нестабильна, и достаточно агрессивна", - отметил Путин.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", россия, в мире
Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Россия, В мире
Путин заявил, что свою цивилизацию никому нельзя предавать
Путин: свою цивилизацию никому нельзя предавать, это противоестественно
СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Свою цивилизацию никому нельзя предавать, это противоестественно, отвратительно и ведет к хаосу, заявил президент России Владимир Путин.
"И ещё одна очень важная вещь: свою цивилизацию, конечно, никому нельзя передавать. Это тоже путь к всеобщему хаосу. Это противоестественно и отвратительно", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай
".
По его словам, цивилизация ничего никому не навязывает, но и не позволяет ничего навязывать себе, и если все будут придерживаться именно такого правила, это обеспечит гармоничное сосуществование и созидательное взаимодействие всех участников международных отношений.
"И, конечно защита своего цивилизационного выбора - огромная ответственность. Это касается реагирования на внешнее посягательство, налаживание тесных и конструктивных взаимосвязей с другими цивилизационными общностями, и главное - поддержание внутренней стабильности и гармонии. Ведь все мы видим, что международная среда сегодня, как я уже говорил, к сожалению, и нестабильна, и достаточно агрессивна", - отметил Путин.
Россия в ходе спецоперации защищает свою цивилизацию, заявил Путин