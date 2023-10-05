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Путин заявил, что свою цивилизацию никому нельзя предавать - РИА Новости, 05.10.2023
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17:13 05.10.2023 (обновлено: 17:35 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/putin-1900747434.html
Путин заявил, что свою цивилизацию никому нельзя предавать
Путин заявил, что свою цивилизацию никому нельзя предавать - РИА Новости, 05.10.2023
Путин заявил, что свою цивилизацию никому нельзя предавать
Свою цивилизацию никому нельзя предавать, это противоестественно, отвратительно и ведет к хаосу, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T17:13
2023-10-05T17:35
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
россия
в мире
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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Свою цивилизацию никому нельзя предавать, это противоестественно, отвратительно и ведет к хаосу, заявил президент России Владимир Путин."И ещё одна очень важная вещь: свою цивилизацию, конечно, никому нельзя передавать. Это тоже путь к всеобщему хаосу. Это противоестественно и отвратительно", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".По его словам, цивилизация ничего никому не навязывает, но и не позволяет ничего навязывать себе, и если все будут придерживаться именно такого правила, это обеспечит гармоничное сосуществование и созидательное взаимодействие всех участников международных отношений."И, конечно защита своего цивилизационного выбора - огромная ответственность. Это касается реагирования на внешнее посягательство, налаживание тесных и конструктивных взаимосвязей с другими цивилизационными общностями, и главное - поддержание внутренней стабильности и гармонии. Ведь все мы видим, что международная среда сегодня, как я уже говорил, к сожалению, и нестабильна, и достаточно агрессивна", - отметил Путин.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", россия, в мире
Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Россия, В мире
Путин заявил, что свою цивилизацию никому нельзя предавать

Путин: свою цивилизацию никому нельзя предавать, это противоестественно

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Владимир Путин
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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Свою цивилизацию никому нельзя предавать, это противоестественно, отвратительно и ведет к хаосу, заявил президент России Владимир Путин.
"И ещё одна очень важная вещь: свою цивилизацию, конечно, никому нельзя передавать. Это тоже путь к всеобщему хаосу. Это противоестественно и отвратительно", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
По его словам, цивилизация ничего никому не навязывает, но и не позволяет ничего навязывать себе, и если все будут придерживаться именно такого правила, это обеспечит гармоничное сосуществование и созидательное взаимодействие всех участников международных отношений.
"И, конечно защита своего цивилизационного выбора - огромная ответственность. Это касается реагирования на внешнее посягательство, налаживание тесных и конструктивных взаимосвязей с другими цивилизационными общностями, и главное - поддержание внутренней стабильности и гармонии. Ведь все мы видим, что международная среда сегодня, как я уже говорил, к сожалению, и нестабильна, и достаточно агрессивна", - отметил Путин.
Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
Мы защищаем свои традиции, свою культуру и своих людей – Путин об СВО
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Вчера, 17:26
 
Владимир ПутинМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"РоссияВ мире
 
 
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