https://ria.ru/20231005/putin-1900747434.html

Путин заявил, что свою цивилизацию никому нельзя предавать

Путин заявил, что свою цивилизацию никому нельзя предавать - РИА Новости, 05.10.2023

Путин заявил, что свою цивилизацию никому нельзя предавать

Свою цивилизацию никому нельзя предавать, это противоестественно, отвратительно и ведет к хаосу, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T17:13

2023-10-05T17:13

2023-10-05T17:35

владимир путин

международный дискуссионный клуб "валдай"

россия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900743235_0:226:3072:1954_1920x0_80_0_0_3daba36e37d822fc48be73f058ae2ba5.jpg

СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Свою цивилизацию никому нельзя предавать, это противоестественно, отвратительно и ведет к хаосу, заявил президент России Владимир Путин."И ещё одна очень важная вещь: свою цивилизацию, конечно, никому нельзя передавать. Это тоже путь к всеобщему хаосу. Это противоестественно и отвратительно", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".По его словам, цивилизация ничего никому не навязывает, но и не позволяет ничего навязывать себе, и если все будут придерживаться именно такого правила, это обеспечит гармоничное сосуществование и созидательное взаимодействие всех участников международных отношений."И, конечно защита своего цивилизационного выбора - огромная ответственность. Это касается реагирования на внешнее посягательство, налаживание тесных и конструктивных взаимосвязей с другими цивилизационными общностями, и главное - поддержание внутренней стабильности и гармонии. Ведь все мы видим, что международная среда сегодня, как я уже говорил, к сожалению, и нестабильна, и достаточно агрессивна", - отметил Путин.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20231005/rossiya-1900752753.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", россия, в мире