https://ria.ru/20231005/putin-1900744995.html
Путин заявил, что все цивилизации для России равноправны
Путин заявил, что все цивилизации для России равноправны - РИА Новости, 05.10.2023
Путин заявил, что все цивилизации для России равноправны
Цивилизация для России - многогранное явление, ни одна из них не хуже и не лучше других, они равноправны, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T17:08
2023-10-05T17:08
2023-10-05T17:57
россия
владимир путин
в мире
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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Цивилизация для России - многогранное явление, ни одна из них не хуже и не лучше других, они равноправны, заявил президент России Владимир Путин."В нашем понимании цивилизация - многогранное явление, его, безусловно, трактуют по-разному. Была и откровенно колониальная интерпретация. Есть некий цивилизованный мир, который служит образцом для остальных, все должны следовать этим стандартам, этим образцам. А кто не согласен, тех загонят в цивилизацию дубинкой просвещенного господина ", - сказал Путин на заседании клуба "Валдай".Президент отметил, что времена данных стандартов прошли."Наше понимание цивилизации совершенно иное. Во-первых цивилизаций много. И ни одна из них не лучше и не хуже другой, они равноправны", - уточнил Путин.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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"Они равноправны" — Путин о принципах отношения к разным цивилизациям
"Они равноправны" — Путин о принципах отношения к разным цивилизациям
2023-10-05T17:08
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PT0M56S
РИА Новости
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россия, владимир путин, в мире
Россия, Владимир Путин, В мире
Путин заявил, что все цивилизации для России равноправны
Путин: все цивилизации для РФ равны, ни одна из них не хуже и не лучше других
СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Цивилизация для России - многогранное явление, ни одна из них не хуже и не лучше других, они равноправны, заявил президент России Владимир Путин.
"В нашем понимании цивилизация - многогранное явление, его, безусловно, трактуют по-разному. Была и откровенно колониальная интерпретация. Есть некий цивилизованный мир, который служит образцом для остальных, все должны следовать этим стандартам, этим образцам. А кто не согласен, тех загонят в цивилизацию дубинкой просвещенного господина ", - сказал Путин на заседании клуба "Валдай".
Президент отметил, что времена данных стандартов прошли.
"Наше понимание цивилизации совершенно иное. Во-первых цивилизаций много. И ни одна из них не лучше и не хуже другой, они равноправны", - уточнил Путин.
Россия в ходе спецоперации защищает свою цивилизацию, заявил Путин