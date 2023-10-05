https://ria.ru/20231005/putin-1900744995.html

Путин заявил, что все цивилизации для России равноправны

Путин заявил, что все цивилизации для России равноправны - РИА Новости, 05.10.2023

Путин заявил, что все цивилизации для России равноправны

Цивилизация для России - многогранное явление, ни одна из них не хуже и не лучше других, они равноправны, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T17:08

2023-10-05T17:08

2023-10-05T17:57

россия

владимир путин

в мире

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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Цивилизация для России - многогранное явление, ни одна из них не хуже и не лучше других, они равноправны, заявил президент России Владимир Путин."В нашем понимании цивилизация - многогранное явление, его, безусловно, трактуют по-разному. Была и откровенно колониальная интерпретация. Есть некий цивилизованный мир, который служит образцом для остальных, все должны следовать этим стандартам, этим образцам. А кто не согласен, тех загонят в цивилизацию дубинкой просвещенного господина ", - сказал Путин на заседании клуба "Валдай".Президент отметил, что времена данных стандартов прошли."Наше понимание цивилизации совершенно иное. Во-первых цивилизаций много. И ни одна из них не лучше и не хуже другой, они равноправны", - уточнил Путин.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20231005/rossiya-1900752753.html

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"Они равноправны" — Путин о принципах отношения к разным цивилизациям "Они равноправны" — Путин о принципах отношения к разным цивилизациям 2023-10-05T17:08 true PT0M56S

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