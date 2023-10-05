https://ria.ru/20231005/putin-1900744172.html

Путин заявил, что Запад хамски поучает, кто и как должен себя вести

Путин заявил, что Запад хамски поучает, кто и как должен себя вести - РИА Новости, 05.10.2023

Путин заявил, что Запад хамски поучает, кто и как должен себя вести

Западные коллеги поучают, кто и как себя должен вести себя в экономике, делается это в хамской форме - это проявление колониального мышления, заявил президент... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T17:05

2023-10-05T17:05

2023-10-05T18:30

владимир путин

в мире

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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Западные коллеги поучают, кто и как себя должен вести себя в экономике, делается это в хамской форме - это проявление колониального мышления, заявил президент России Владимир Путин."И вообще, если позволите, наши западные коллеги, особенно США, не просто устанавливают произвольные такие правила, но и поучают при этом, кто и как должен их исполнять, кто и как должен вообще себя вести. Делается и говорится это все, как правило, в откровенно хамской форме. Это все то же самое проявление колониального мышления", – сказал Путин во время пленарного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай"В этом году заседание клуба "Валдай" проходит в Сочи со 2 по 5 октября. Путин традиционно встречается с участниками клуба с момента его основания, обычно глава государства выступает с обширной речью, а затем отвечает на вопросы экспертов.Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты Moscow Times, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile.С 2014 года клуб перешел от формата "рассказа миру о России" к практически ориентированной работе по формированию глобальной повестки дня, к квалифицированной и объективной оценке мировых политических и экономических проблем. Одной из основных своих целей клуб видит консолидацию мировой интеллектуальной элиты для выработки решений по преодолению кризисов мировой системы.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20231005/ekonomika-1900743954.html

https://ria.ru/20231005/perevorot-1900760416.html

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Путин: США в хамской форме пытаются устанавливать правила для всех Путин: США в хамской форме пытаются устанавливать правила для всех 2023-10-05T17:05 true PT0M36S

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владимир путин, в мире