Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил, что Запад хамски поучает, кто и как должен себя вести - РИА Новости, 05.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:05 05.10.2023 (обновлено: 18:30 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/putin-1900744172.html
Путин заявил, что Запад хамски поучает, кто и как должен себя вести
Путин заявил, что Запад хамски поучает, кто и как должен себя вести - РИА Новости, 05.10.2023
Путин заявил, что Запад хамски поучает, кто и как должен себя вести
Западные коллеги поучают, кто и как себя должен вести себя в экономике, делается это в хамской форме - это проявление колониального мышления, заявил президент... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T17:05
2023-10-05T18:30
владимир путин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900761250_0:0:641:360_1920x0_80_0_0_35626e0090a7e63044c572e48e347a1c.jpg
СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Западные коллеги поучают, кто и как себя должен вести себя в экономике, делается это в хамской форме - это проявление колониального мышления, заявил президент России Владимир Путин."И вообще, если позволите, наши западные коллеги, особенно США, не просто устанавливают произвольные такие правила, но и поучают при этом, кто и как должен их исполнять, кто и как должен вообще себя вести. Делается и говорится это все, как правило, в откровенно хамской форме. Это все то же самое проявление колониального мышления", – сказал Путин во время пленарного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай"В этом году заседание клуба "Валдай" проходит в Сочи со 2 по 5 октября. Путин традиционно встречается с участниками клуба с момента его основания, обычно глава государства выступает с обширной речью, а затем отвечает на вопросы экспертов.Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты Moscow Times, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile.С 2014 года клуб перешел от формата "рассказа миру о России" к практически ориентированной работе по формированию глобальной повестки дня, к квалифицированной и объективной оценке мировых политических и экономических проблем. Одной из основных своих целей клуб видит консолидацию мировой интеллектуальной элиты для выработки решений по преодолению кризисов мировой системы.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20231005/ekonomika-1900743954.html
https://ria.ru/20231005/perevorot-1900760416.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин: США в хамской форме пытаются устанавливать правила для всех
Путин: США в хамской форме пытаются устанавливать правила для всех
2023-10-05T17:05
true
PT0M36S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900761250_30:0:510:360_1920x0_80_0_0_cff3881c297efba06f6d03f167095e34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, в мире
Владимир Путин, В мире
Путин заявил, что Запад хамски поучает, кто и как должен себя вести

Путин: западные коллеги поучают, кто и как должен себя вести в экономике

Читать ria.ru в
СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Западные коллеги поучают, кто и как себя должен вести себя в экономике, делается это в хамской форме - это проявление колониального мышления, заявил президент России Владимир Путин.
"И вообще, если позволите, наши западные коллеги, особенно США, не просто устанавливают произвольные такие правила, но и поучают при этом, кто и как должен их исполнять, кто и как должен вообще себя вести. Делается и говорится это все, как правило, в откровенно хамской форме. Это все то же самое проявление колониального мышления", – сказал Путин во время пленарного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай"
Путин назвал чушью попытки США подменить законы придуманными правилами - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
США навязывают экономическую стратегию Европе, заявил Путин
Вчера, 17:05
В этом году заседание клуба "Валдай" проходит в Сочи со 2 по 5 октября. Путин традиционно встречается с участниками клуба с момента его основания, обычно глава государства выступает с обширной речью, а затем отвечает на вопросы экспертов.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты Moscow Times, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile.
С 2014 года клуб перешел от формата "рассказа миру о России" к практически ориентированной работе по формированию глобальной повестки дня, к квалифицированной и объективной оценке мировых политических и экономических проблем. Одной из основных своих целей клуб видит консолидацию мировой интеллектуальной элиты для выработки решений по преодолению кризисов мировой системы.
Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
Путин: СМИ назвали объем денег, затраченных Западом на переворот в Киеве
Вчера, 17:42
 
Владимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала