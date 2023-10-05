https://ria.ru/20231005/putin-1900739960.html
Путин заявил, что Запад достиг своего влияния путем бесконечных экспансий
Путин заявил, что Запад достиг своего влияния путем бесконечных экспансий - РИА Новости, 05.10.2023
Путин заявил, что Запад достиг своего влияния путем бесконечных экспансий
Благосостояние Запада было в значительной мере достигнуто за счет ограбления колоний, всей планеты, а история Запада - это хроника бесконечной экспансии, заявил РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T16:57
2023-10-05T16:57
2023-10-05T17:12
владимир путин
валдай
россия
международный дискуссионный клуб "валдай"
запад
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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Благосостояние Запада было в значительной мере достигнуто за счет ограбления колоний, всей планеты, а история Запада - это хроника бесконечной экспансии, заявил президент России Владимир Путин."Благосостояние Запада в значительной степени было достигнуто благодаря ограблению колоний на протяжении веков. Ну это же факт. Фактически, такой уровень развития в значительной степени (достигнут - ред.) за счёт ограбления всей планеты. История Запада по сути хроника бесконечной экспансии", - заявил президент в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".
https://ria.ru/20231005/chelovechestvo-1900746289.html
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владимир путин, валдай, россия, международный дискуссионный клуб "валдай", запад
Владимир Путин, Валдай, Россия, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Запад
Путин заявил, что Запад достиг своего влияния путем бесконечных экспансий
Путин: Запад достиг своего влияния путем бесконечных экспансий