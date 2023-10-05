https://ria.ru/20231005/putin-1900739960.html

Путин заявил, что Запад достиг своего влияния путем бесконечных экспансий

Путин заявил, что Запад достиг своего влияния путем бесконечных экспансий - РИА Новости, 05.10.2023

Путин заявил, что Запад достиг своего влияния путем бесконечных экспансий

Благосостояние Запада было в значительной мере достигнуто за счет ограбления колоний, всей планеты, а история Запада - это хроника бесконечной экспансии, заявил РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T16:57

2023-10-05T16:57

2023-10-05T17:12

владимир путин

валдай

россия

международный дискуссионный клуб "валдай"

запад

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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Благосостояние Запада было в значительной мере достигнуто за счет ограбления колоний, всей планеты, а история Запада - это хроника бесконечной экспансии, заявил президент России Владимир Путин."Благосостояние Запада в значительной степени было достигнуто благодаря ограблению колоний на протяжении веков. Ну это же факт. Фактически, такой уровень развития в значительной степени (достигнут - ред.) за счёт ограбления всей планеты. История Запада по сути хроника бесконечной экспансии", - заявил президент в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".

https://ria.ru/20231005/chelovechestvo-1900746289.html

валдай

россия

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владимир путин, валдай, россия, международный дискуссионный клуб "валдай", запад