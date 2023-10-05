https://ria.ru/20231005/putin-1900585355.html
Путин выступит на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай"
Путин выступит на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай" - РИА Новости, 05.10.2023
Путин выступит на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай"
Президент России Владимир Путин в четверг выступит на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай", тема которого -... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T00:05
2023-10-05T00:05
2023-10-05T07:56
владимир путин
валдай
великий новгород
дмитрий песков
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг выступит на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай", тема которого - "Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех". В этом году заседание клуба "Валдай" проходит в Сочи со 2 по 5 октября. Путин традиционно встречается с участниками клуба с момента его основания, обычно глава государства выступает с обширной речью, а затем отвечает на вопросы экспертов. Как сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выступление главы государства состоится в середине дня. В 2022 году заседание клуба проходило в Москве. Его тема - "Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех". Тогда Путин в своем выступлении заявил, что при поддержке Запада киевский режим публично отказался от минских соглашений, а расширение НАТО было для России неприемлемым. По его словам, не Россия, а именно Запад довел до сегодняшней ситуации в мире и событий на Украине, включая специальную военную операцию. Президент отметил, что Россия готова сесть за стол переговоров с Украиной, но США должны просигнализировать об этом Киеву. При этом Путин указал на то, что Россия никогда ничего инициативно не говорила по поводу применения ядерного оружия, а нагнетание тезиса о возможности его применения со стороны РФ используется для того, чтобы негативно повлиять на дружественные ей страны. Как заявлял журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, речь Путина на заседании клуба "Валдай" в 2022 году была "не просто программная", а "мировоззренческая, очень глубокая, философская и прикладная", которая, по его мнению, должна войти "в золотую десятку выступлений Путина за 22 года". О "Валдае" Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты Moscow Times, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай. С 2014 года клуб перешел от формата "рассказа миру о России" к практически ориентированной работе по формированию глобальной повестки дня, к квалифицированной и объективной оценке мировых политических и экономических проблем. Одной из основных своих целей клуб видит консолидацию мировой интеллектуальной элиты для выработки решений по преодолению кризисов мировой системы. Клуб активно взаимодействует с ведущими мировыми экспертами в таких областях, как международные отношения, глобальная политика, экономика, безопасность, энергетика, социология, коммуникации и др. В работе клуба за годы его существования приняли участие более тысячи представителей международного научного сообщества из 84 стран мира.
https://ria.ru/20231003/valday-1900101397.html
https://ria.ru/20231002/lavrov-1900035365.html
https://ria.ru/20231004/valday-1900396700.html
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, валдай, великий новгород, дмитрий песков, общество
Владимир Путин, Валдай, Великий Новгород, Дмитрий Песков, Общество
Путин выступит на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай"
Президент Путин выступит на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай"
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг выступит на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай", тема которого - "Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех".
В этом году заседание клуба "Валдай" проходит в Сочи со 2 по 5 октября. Путин традиционно встречается с участниками клуба с момента его основания, обычно глава государства выступает с обширной речью, а затем отвечает на вопросы экспертов. Как сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
, выступление главы государства состоится в середине дня.
Заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай"
В 2022 году заседание клуба проходило в Москве. Его тема - "Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех". Тогда Путин в своем выступлении заявил, что при поддержке Запада киевский режим публично отказался от минских соглашений, а расширение НАТО было для России неприемлемым. По его словам, не Россия, а именно Запад довел до сегодняшней ситуации в мире и событий на Украине, включая специальную военную операцию. Президент отметил, что Россия готова сесть за стол переговоров с Украиной, но США должны просигнализировать об этом Киеву.
При этом Путин указал на то, что Россия никогда ничего инициативно не говорила по поводу применения ядерного оружия, а нагнетание тезиса о возможности его применения со стороны РФ используется для того, чтобы негативно повлиять на дружественные ей страны.
Как заявлял журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, речь Путина на заседании клуба "Валдай" в 2022 году была "не просто программная", а "мировоззренческая, очень глубокая, философская и прикладная", которая, по его мнению, должна войти "в золотую десятку выступлений Путина за 22 года".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты Moscow Times, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile.
Пресс-подход Лаврова в рамках дискуссионного клуба "Валдай"
Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде
, недалеко от озера Валдай
.
С 2014 года клуб перешел от формата "рассказа миру о России" к практически ориентированной работе по формированию глобальной повестки дня, к квалифицированной и объективной оценке мировых политических и экономических проблем. Одной из основных своих целей клуб видит консолидацию мировой интеллектуальной элиты для выработки решений по преодолению кризисов мировой системы.
Клуб активно взаимодействует с ведущими мировыми экспертами в таких областях, как международные отношения, глобальная политика, экономика, безопасность, энергетика, социология, коммуникации и др.
В работе клуба за годы его существования приняли участие более тысячи представителей международного научного сообщества из 84 стран мира.
Заседание дискуссионного клуба "Валдай". Прямая трансляция