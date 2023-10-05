https://ria.ru/20231005/putin-1900585355.html

Путин выступит на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай"

Путин выступит на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай" - РИА Новости, 05.10.2023

Путин выступит на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай"

Президент России Владимир Путин в четверг выступит на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай", тема которого -... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T00:05

2023-10-05T00:05

2023-10-05T07:56

владимир путин

валдай

великий новгород

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг выступит на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай", тема которого - "Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех". В этом году заседание клуба "Валдай" проходит в Сочи со 2 по 5 октября. Путин традиционно встречается с участниками клуба с момента его основания, обычно глава государства выступает с обширной речью, а затем отвечает на вопросы экспертов. Как сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выступление главы государства состоится в середине дня. В 2022 году заседание клуба проходило в Москве. Его тема - "Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех". Тогда Путин в своем выступлении заявил, что при поддержке Запада киевский режим публично отказался от минских соглашений, а расширение НАТО было для России неприемлемым. По его словам, не Россия, а именно Запад довел до сегодняшней ситуации в мире и событий на Украине, включая специальную военную операцию. Президент отметил, что Россия готова сесть за стол переговоров с Украиной, но США должны просигнализировать об этом Киеву. При этом Путин указал на то, что Россия никогда ничего инициативно не говорила по поводу применения ядерного оружия, а нагнетание тезиса о возможности его применения со стороны РФ используется для того, чтобы негативно повлиять на дружественные ей страны. Как заявлял журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, речь Путина на заседании клуба "Валдай" в 2022 году была "не просто программная", а "мировоззренческая, очень глубокая, философская и прикладная", которая, по его мнению, должна войти "в золотую десятку выступлений Путина за 22 года". О "Валдае" Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты Moscow Times, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай. С 2014 года клуб перешел от формата "рассказа миру о России" к практически ориентированной работе по формированию глобальной повестки дня, к квалифицированной и объективной оценке мировых политических и экономических проблем. Одной из основных своих целей клуб видит консолидацию мировой интеллектуальной элиты для выработки решений по преодолению кризисов мировой системы. Клуб активно взаимодействует с ведущими мировыми экспертами в таких областях, как международные отношения, глобальная политика, экономика, безопасность, энергетика, социология, коммуникации и др. В работе клуба за годы его существования приняли участие более тысячи представителей международного научного сообщества из 84 стран мира.

https://ria.ru/20231003/valday-1900101397.html

https://ria.ru/20231002/lavrov-1900035365.html

https://ria.ru/20231004/valday-1900396700.html

валдай

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владимир путин, валдай, великий новгород, дмитрий песков, общество