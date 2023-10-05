https://ria.ru/20231005/putin-1900573728.html

В США жестко ответили на слова Клинтон о Путине

В США жестко ответили на слова Клинтон о Путине - РИА Новости, 05.10.2023

В США жестко ответили на слова Клинтон о Путине

Политический раскол в США — это не "спецоперация Путина", а свидетельство успеха российского подхода к внешней политике, заявил бывший разведчик ВС США Скотт... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T01:48

2023-10-05T01:48

2023-10-05T01:48

специальная военная операция на украине

в мире

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владимир путин

хиллари клинтон

скотт риттер

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Политический раскол в США — это не "спецоперация Путина", а свидетельство успеха российского подхода к внешней политике, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.Так он оценил слова экс-госсекретаря Хиллари Клинтон о том, что президент России Владимир Путин якобы "пребывает в восторге" от турбулентности, которая сотрясает американский конгресс, так как это грозит прекращением поставок военной помощи США Украине."Если вы услышите, что кто-то винит Путина (за политический раскол в США. — Прим. ред.), то можете считать, что этот человек не знает про Россию вообще ничего", — заключил аналитик.Риттер подчеркнул, что Путин предпочитает решать все вопросы "коллегиально". Такая модель, по мнению разведчика, выгодно отличает внешнюю политику Москвы от вашингтонской, в которой принято слепо продавливать свою линию, игнорируя интересы американского народа."Мы стали жертвой не (вмешательства. — Прим, ред.) Владимира Путина, а рационального подхода, который Россия как национальное государство избрала для решения международных проблем. Я думаю, что большинство рационально мыслящих людей считают такой подход верным", — отметил разведчик.В конце минувшей недели конгресс согласовал временный бюджет, не включив туда финансовую поддержку киевского режима. Кроме того, в прошлую субботу, 30 сентября, истек срок действия закона о ленд-лизе для ВСУ.Накануне на сайте Чикагского совета по глобальным вопросам опубликовали результаты опроса, согласно которому почти половина американцев признала: оказанная киевским властям помощь на сумму 43 миллиарда долларов не стоила этих затрат. Кроме того, число граждан США, выступающих за оказание Украине экономической поддержки, снизилось по сравнению с прошлым годом, говорится в исследовании.

https://ria.ru/20231004/ukraina-1900510131.html

https://ria.ru/20231004/ukraina-1900525321.html

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в мире, сша, россия, украина, владимир путин, хиллари клинтон, скотт риттер