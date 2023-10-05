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В США жестко ответили на слова Клинтон о Путине
В США жестко ответили на слова Клинтон о Путине - РИА Новости, 05.10.2023
В США жестко ответили на слова Клинтон о Путине
Политический раскол в США — это не "спецоперация Путина", а свидетельство успеха российского подхода к внешней политике, заявил бывший разведчик ВС США Скотт... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T01:48
2023-10-05T01:48
2023-10-05T01:48
специальная военная операция на украине
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скотт риттер
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Политический раскол в США — это не "спецоперация Путина", а свидетельство успеха российского подхода к внешней политике, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.Так он оценил слова экс-госсекретаря Хиллари Клинтон о том, что президент России Владимир Путин якобы "пребывает в восторге" от турбулентности, которая сотрясает американский конгресс, так как это грозит прекращением поставок военной помощи США Украине."Если вы услышите, что кто-то винит Путина (за политический раскол в США. — Прим. ред.), то можете считать, что этот человек не знает про Россию вообще ничего", — заключил аналитик.Риттер подчеркнул, что Путин предпочитает решать все вопросы "коллегиально". Такая модель, по мнению разведчика, выгодно отличает внешнюю политику Москвы от вашингтонской, в которой принято слепо продавливать свою линию, игнорируя интересы американского народа."Мы стали жертвой не (вмешательства. — Прим, ред.) Владимира Путина, а рационального подхода, который Россия как национальное государство избрала для решения международных проблем. Я думаю, что большинство рационально мыслящих людей считают такой подход верным", — отметил разведчик.В конце минувшей недели конгресс согласовал временный бюджет, не включив туда финансовую поддержку киевского режима. Кроме того, в прошлую субботу, 30 сентября, истек срок действия закона о ленд-лизе для ВСУ.Накануне на сайте Чикагского совета по глобальным вопросам опубликовали результаты опроса, согласно которому почти половина американцев признала: оказанная киевским властям помощь на сумму 43 миллиарда долларов не стоила этих затрат. Кроме того, число граждан США, выступающих за оказание Украине экономической поддержки, снизилось по сравнению с прошлым годом, говорится в исследовании.
https://ria.ru/20231004/ukraina-1900510131.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Украина, Владимир Путин, Хиллари Клинтон, Скотт Риттер
В США жестко ответили на слова Клинтон о Путине
Скот Риттер: в политическом кризисе в США виноват вовсе не Путин