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Назван победитель Всероссийского конкурса "Педагог-психолог – 2023"
Назван победитель Всероссийского конкурса "Педагог-психолог – 2023" - РИА Новости, 05.10.2023
Назван победитель Всероссийского конкурса "Педагог-психолог – 2023"
В Год педагога и наставника в Москве назвали имена победителя и призеров Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Педагог-психолог – 2023"... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T16:24
2023-10-05T16:24
2023-10-05T18:48
год педагога и наставника
общество
социальный навигатор
сн_образование
россия
москва
государственный кремлевский дворец
томск
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. В Год педагога и наставника в Москве назвали имена победителя и призеров Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Педагог-психолог – 2023". Торжественная церемония прошла в День учителя в рамках Большой учительской недели. Абсолютным победителем конкурса стала Ольга Пельс, педагог-психолог детского сада № 13 города Томска.Имя абсолютного победителя конкурса объявила директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения Российской Федерации Лариса Фальковская. Она поздравила финалистов, победителей и призеров конкурса с их профессиональным праздником, Днем учителя, и отметила, что педагоги-психологи – это одна из самых важных команд в системе образования. Именно эти специалисты оказывают психологическую помощь всем, кто в ней нуждается: детям, родителям, педагогам."Дорогие участники конкурса, дорогие эксперты и члены жюри! Работая в Министерстве просвещения, я никогда не забываю о том, что первая моя профессия – это педагог-психолог. И я очень рада, что у меня есть возможность наградить и объявить победителя Всероссийского конкурса "Педагог-психолог – 2023", – подчеркнула Лариса Фальковская.Второе место на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства "Педагог-психолог – 2023" заняла Мария Иванова, педагог-психолог Кемеровского президентского кадетского училища. Третье место у Анны Калабуховой, педагога-психолога московской школы № 1321 "Ковчег".Конкурсные испытания федерального этапа состязания проводились с 1 по 4 октября в Московском государственном психолого-педагогическом университете и включали два тура: экспертный и суперфинал.В рамках экспертного тура участники прошли испытания "Блицинтервью" и "Мастер-класс".Суперфиналисты продемонстрировали свои знания, умения и навыки на испытании "Профессиональные кейсы", и по его итогам были определены победители.Абсолютного победителя конкурса "Педагог-психолог – 2023" наградят в День учителя в Государственном Кремлевском дворце, где состоятся праздничный концерт и торжественная церемония чествования победителей всероссийских профессиональных конкурсов.В Год педагога и наставника абсолютный победитель в соответствии с постановлением Правительства РФ впервые получит премию в размере 200 тыс. рублей.Всероссийский конкурс профессионального мастерства "Педагог-психолог" проводится в целях повышения профессионального уровня и реализации творческого потенциала педагогов-психологов, повышения престижа психологической службы в российской системе образования.Учредитель конкурса – Министерство просвещения Российской Федерации, оператор федерального этапа – Московский государственный психолого-педагогический университет.Конкурс проводится при поддержке партнеров – ведущих организаций в сфере психологии и педагогики, поддержки детей и их семей, которые принимают активное участие в организации научно-познавательной программы, а также поощрении участников, лауреатов и призеров конкурса.Торжественные мероприятия по подведению итогов и награждению победителей конкурса "Педагог-психолог – 2023" входят в программу Большой учительской недели, которая проводится в России со 2 по 8 октября.
https://ria.ru/20231005/uchitel-1900619172.html
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общество, социальный навигатор, сн_образование, россия, москва, государственный кремлевский дворец, томск
Год педагога и наставника, Общество, Социальный навигатор, СН_Образование, Россия, Москва, Государственный Кремлевский дворец, Томск
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. В Год педагога и наставника в Москве назвали имена победителя и призеров Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Педагог-психолог – 2023". Торжественная церемония прошла в День учителя в рамках Большой учительской недели. Абсолютным победителем конкурса стала Ольга Пельс, педагог-психолог детского сада № 13 города Томска.
Имя абсолютного победителя конкурса объявила директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения Российской Федерации Лариса Фальковская. Она поздравила финалистов, победителей и призеров конкурса с их профессиональным праздником, Днем учителя, и отметила, что педагоги-психологи – это одна из самых важных команд в системе образования. Именно эти специалисты оказывают психологическую помощь всем, кто в ней нуждается: детям, родителям, педагогам.
В России назвали победителя конкурса "Учитель года"
"Дорогие участники конкурса, дорогие эксперты и члены жюри! Работая в Министерстве просвещения, я никогда не забываю о том, что первая моя профессия – это педагог-психолог. И я очень рада, что у меня есть возможность наградить и объявить победителя Всероссийского конкурса "Педагог-психолог – 2023", – подчеркнула Лариса Фальковская.
Второе место на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства "Педагог-психолог – 2023" заняла Мария Иванова, педагог-психолог Кемеровского президентского кадетского училища. Третье место у Анны Калабуховой, педагога-психолога московской школы № 1321 "Ковчег".
Конкурсные испытания федерального этапа состязания проводились с 1 по 4 октября в Московском государственном психолого-педагогическом университете и включали два тура: экспертный и суперфинал.
В рамках экспертного тура участники прошли испытания "Блицинтервью" и "Мастер-класс".
Суперфиналисты продемонстрировали свои знания, умения и навыки на испытании "Профессиональные кейсы", и по его итогам были определены победители.
Абсолютного победителя конкурса "Педагог-психолог – 2023" наградят в День учителя в Государственном Кремлевском дворце, где состоятся праздничный концерт и торжественная церемония чествования победителей всероссийских профессиональных конкурсов.
В Год педагога и наставника абсолютный победитель в соответствии с постановлением Правительства РФ впервые получит премию в размере 200 тыс. рублей.
Названы победители конкурса "Учитель-дефектолог России – 2023"
Всероссийский конкурс профессионального мастерства "Педагог-психолог" проводится в целях повышения профессионального уровня и реализации творческого потенциала педагогов-психологов, повышения престижа психологической службы в российской системе образования.
Учредитель конкурса – Министерство просвещения Российской Федерации, оператор федерального этапа – Московский государственный психолого-педагогический университет.
Конкурс проводится при поддержке партнеров – ведущих организаций в сфере психологии и педагогики, поддержки детей и их семей, которые принимают активное участие в организации научно-познавательной программы, а также поощрении участников, лауреатов и призеров конкурса.
Торжественные мероприятия по подведению итогов и награждению победителей конкурса "Педагог-психолог – 2023" входят в программу Большой учительской недели, которая проводится в России со 2 по 8 октября.